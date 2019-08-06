В Австралии первый человек воспользовался эвтаназией

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Эвтаназия в Австралии
Эвтаназия в Австралии / pixabay.com

В Австралии женщина, которая в течение девяти лет болела раком, первой в стране воспользовалась правом на эвтаназию.

61-летняя Керри Робертсон узнала о своем диагнозе в 2010 году. Тогда врачи диагностировали ей рак молочной железы. Девять лет женщина лечила болезнь, однако впоследствии рак распространился на кости, легкие, мозг и печень австралийки.

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В марте этого года Робертсон решила прекратить химиотерапию и воспользоваться правом на эвтаназию, которое работает в австралийском штате Виктория, пишет ВВС.

Право прекратить свою жизнь в штате ввели в июне текущего года, хотя соответствующий закон приняли еще в 2017 году. Тогда парламентарии более 100 часов обсуждали документ.

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С тех пор правом на эвтаназию могут воспользоваться австралийцы, которым уже исполнилось 18 лет и по прогнозам медиков осталось жить меньше пол года. Родственники Робертсон сразу после ее отказа продолжать химиотерапию подали заявку о проведении процедуры.

 
Эвтаназия – что это?
Это практика прекращения (или сокращения) врачом жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием, испытывающего невыносимые страдания, в удовлетворение просьбы больного в безболезненной или минимально болезненной форме с целью прекращения страданий.

"Мы были рядом с ней, на фоне играл Дэвид Боуи, в окружении любви, с последними сказанными словами, просто и с достоинством. Для меня это самое важное – знать, что мы сделали все, чтобы ее жизнь была счастливой, а смерть – спокойной", – рассказала дочь женщины Николь.

Впервые в Австралии закон об эвтаназии пациентов приняли в Северной Территории в 1995 году. Позже закон отменили под давлением христианской общественности.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Австралия
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