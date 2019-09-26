В Австралии полностью декриминализировали аборты

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Легальные аборты
Легальные аборты / lasestrellas.tv

В австралийском штате Новый Южный Вель приняли закон, который декриминализировал аборты.

Последний штат в Австралии декриминализировал аборты. За полную декриминализацию абортов проголосовали 26 депутатов, 14 выступили против, сообщает BBC.

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До голосования, аборты разрешались только тогда, если врач усматривал серьезную угрозу для здоровья рожающей женщины.


Последний штат в Австралии декриминализировал аборты

"Предварительно закон предусматривал, что женщинам и врачам грозило 10 лет тюрьмы за такое решение, и это не нормально", — заявила депутат Пенни Шарп, одна из соавторов принятого законопроекта.

Запрет действовал в Новом Южном Уэльсе последние 119 лет. Отныне жительницы штата смогут прервать беременность до 22-й недели или позже с согласия врача.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Беременность и роды Женское здоровье
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