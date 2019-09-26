В Австралии полностью декриминализировали аборты
В австралийском штате Новый Южный Вель приняли закон, который декриминализировал аборты.
Последний штат в Австралии декриминализировал аборты. За полную декриминализацию абортов проголосовали 26 депутатов, 14 выступили против, сообщает BBC.
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До голосования, аборты разрешались только тогда, если врач усматривал серьезную угрозу для здоровья рожающей женщины.
Последний штат в Австралии декриминализировал аборты
"Предварительно закон предусматривал, что женщинам и врачам грозило 10 лет тюрьмы за такое решение, и это не нормально", — заявила депутат Пенни Шарп, одна из соавторов принятого законопроекта.
Запрет действовал в Новом Южном Уэльсе последние 119 лет. Отныне жительницы штата смогут прервать беременность до 22-й недели или позже с согласия врача.
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