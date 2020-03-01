В Австралии умер первый человек от коронавируса

В Австралии от инфекции коронавируса Covid-19 умер первый человек – мужчина 78 лет.

Его эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess, сообщает Daily Mail.

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Пациент умер в больнице города Перт, что на юго-западе Австралии. Там мужчина находился на карантине.

По словам главного санитарного врача Эндрю Робертсона, жена покойного также заразилась коронавирусом. Сейчас она находится в стабильном состоянии.



Мифы и правда о коронавирусе/Инфографика 24 канала

Что известно о лайнере Diamond Princess

На борту лайнера Diamond Princess были 3 700 человек из 56 стран, из которых 2 700 – пассажиры, остальные – члены экипажа. В частности, на лайнере было 25 украинцев. По состоянию на 26 февраля, среди пассажиров лайнера количество инфицированных коронавирусом Covid-2019 – 705 человек. Говорят, что пассажиров заразил вирусом 80-летний мужчина, который был на лайнере с 20 по 25 января, а потом сошел на берег в Гонконге.

17 января США эвакуировали 300 своих граждан, и у 14 из них обнаружили коронавирус Covid-19. Власти Японии отметили, что если другие страны также захотят забрать своих граждан – они готовы к сотрудничеству. Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии.

27 февраля борт покинул последний пассажир лайнера. 14 карантинных дней прошли, поэтому пассажиры, у которых не были подтверждены негативные результаты теста на вирус, покинули судно. 150 членов экипажа высадят в течение нескольких следующих дней. После того, как они покинут корабль, их поместят на карантин на 14 дней.

Всего на судне заразились 4 украинцев, о двоих из которых стало известно 27 февраля. Впрочем 28 февраля стало известно, что украинка, которая одной из первых заболела коронавирусом – полностью выздоровела.



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