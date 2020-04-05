В Австрии коронавирус пошел на спад: правительство думает об ослаблении карантина
В Австрии зафиксировали рекордно низкое количество больных коронавирусом за последние сутки. Об окончательной победе над COVID-19 пока говорить рано, однако вирус в стране пошел на спад.
Так, в Австрії виявили за добу кількість нових хворих на COVID-19 становила 11 767, а днем раніше – 11 525 інфікованих. Про це повідомив кореспондент Укрінформ.
Важливо В Австрії розробили додаток, який сповіщає про контакт з хворим на коронавірус
Раніше в Австрії кількість хворих щодня збільшувалася на 3,66%, зараз же цей показник становить 3,17%. Тобто можна говорити про зменшення кількості нових випадків. Поступове зменшення кількості нових інфікувань спостерігається з 12 березня – на той час в Австрії виявили понад 300 хворих на COVID-19 і добове зростання становило близько 46%.
Чи послабить уряд карантин
З огляду на цю тенденцію уряд Австрії заявив про можливість послаблення деяких обмежень та поетапного відкриття закладів торгівлі. Як заявив федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц, експерти проаналізують усі дані, і в понеділок, 6 квітня, влада повідомить, чи буде поступове відкриття магазинів.
На думку канцлера, обмежувальні заходи все ще необхідні. Поступове зняття обмежень має відбуватися з дотриманням заходів із запобігання нових спалахів зараження – носінням масок, дотриманням дистанції, масовим тестуванням.
Коронавірус в Австрії: головне
- Станом на 5 квітня в Австрії на коронавірус захворіли 11 907 людей, з них 204 пацієнти померли, однак одужати вдалося майже 3 тисячам людей.
- 13 березня, австрійський уряд оголосив карантин до 3 квітня та посилив обмеження: усі ресторани та кафе в країні не працюють після 15:00, співробітники компаній перейшли на дистанційну роботу. Окрім того, магазини, окрім продуктових та аптек, – зачинені.
- Одразу 400 людей вирішили об'єднатися та подати позов до суду через те, що курорт в Австрії, на якому вони відпочивали, не закрили вчасно через коронавірус.
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