В Австрии пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы

Женщина с подозрением на китайский коронавирус сбежала из клиники в австрийском городе Зальцбурге.

Правоохранители нашли 31-летнюю беглянку дома, сообщает телеканал OE24.

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Пока неизвестно, почему женщина решила так поступить.

Департамент здравоохранения начал составлять контактный профиль пациентки, чтобы установить людей, которых она могла заразить. Часть людей могут госпитализировать.

Как пациентка заразилась

Женщину поместили в больницу после путешествия в Тайвань и Новую Зеландию.

При возвращении домой у нее возникли проблемы с дыханием, поэтому женщина сама обратилась за консультацией. Врачи госпитализировали пациентку с подозрением на новый коронавирус, потому что анализы на грипп были отрицательными.

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Что следует знать о коронавирусе 2019-nCoV:

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Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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