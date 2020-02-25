В Австрии зафиксировали первые случаи коронавируса

В Австрии обнаружили два случая заболевания коронавирусом Covid-19. Больных изолировали – они находятся в инфекционном отделении местной больницы Инсбрука.

Случаи заболевания обнаружили в районе федерального округа Тироль, на границе с Италией, сообщает ORF.

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Известно, что заболели двое 24-летних итальянцев из Ломбардии, проживающих в Инсбруке. Инфицированных пациентов доставили в клинику Инсбрука с температурой и симптомами коронавируса.

Пока неизвестно, как именно заразились пациенты, но сообщается, что они сами обратились в больницу с симптомами.

Главное про коронавирус Covid-2019

По состоянию на 25 февраля общее число инфицированных превышает 80 000 человек по всему миру, а летальных случаев зафиксировано около 3000.

по всему миру, а летальных случаев зафиксировано около 3000. Распространение коронавируса стремительно возросло в Италии . Там от осложнений от коронавируса умерло 7 человек, все были пожилыми людьми. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах. Кроме того, правительство Австрии запретило пропускать поезда из Италии, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

. Там от осложнений от коронавируса умерло 7 человек, все были пожилыми людьми. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах. Кроме того, правительство Австрии запретило пропускать поезда из Италии, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Добавим, что украинцы, проживающие в Ломбардии, рассказали, что панику раздувают СМИ, а на самом деле ситуация куда спокойнее.

Вне Китая больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Южной Корее (763), в Японии (691). Инфицированными являются пассажиры круизного лайнера Diamond Princess . На борту лайнера было 3700 человек из 56 стран. Среди них и 25 украинцев, все – члены экипажа.

. На борту лайнера было 3700 человек из 56 стран. Среди них и 25 украинцев, все – члены экипажа. У двух украинцев подтвердили коронавирус, их госпитализировали в больницу в Японии.

20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболеваний у них нет.

и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболеваний у них нет. Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары" на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого нет возбудителя коронавируса Covid-2019.

на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого нет возбудителя коронавируса Covid-2019. Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Чтобы успокоить людей, к эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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