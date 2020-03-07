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В Беларуси вылечили первого больного коронавирусом

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В Беларуси вылечили от нового вида коронавируса Covid-19 студента из Ирана, который заболел первым на территории страны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси. Это первый в стране случай выздоровления после заражения Covid-19.

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Отмечается, что пациенты могут быть выписаны из больницы после 14 дней с момента установления диагноза и после двух отрицательных лабораторных тестов.

Сейчас тест парня показал отрицательный результат на наличие коронавируса, поэтому его, вероятно, выпишут из больницы на конец следующей недели.

До конца срока карантина в больнице остаются также одногруппники и педагоги студента, за которыми наблюдают медики. Всего в Беларуси подтверждено 6 случаев коронавируса.

Данные о смертности от коронавируса/Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Новости Беларуси Коронавирус Covid-19 Здоровье Здоровая жизнь
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