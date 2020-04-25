В Беларуси заявили об успешном лечении COVID-19 С помощью донорской плазмы
Правительство Беларуси заявило, что в стране успешно лечат коронавирус переливанием плазмы людей, которые ранее излечились от болезни. С помощью такого метода выздоравливают шесть из девяти пациентов.
Об успешном лечении COVID-19 с помощью донорской плазмы сообщает пресс-служба правительства Беларуси.
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Там заявляют, что антитела против вируса, которые образовались в крови доноров после перенесенной инфекции, помогают побороть заболевание другим пациентам. В частности, тем, у которых коронавирус протекает в тяжелой и средней форме.
В правительстве добавляют, что с помощью такого метода выздоравливают шесть из девяти пациентов.
Что известно о переливании донорской плазмы
Эксперимент проводили в Республиканском научно-практическом центре трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко отметил, что в правительстве тех, кто переболел COVID-19, рассматривают как возможных доноров плазмы.
Коронавирус в Беларуси: главное
- По состоянию на 25 апреля в стране зафиксировали 9 тысяч 590 случаев заражения COVID-19. Выздороветь удалось 1 тысяче 573 людям, умерли – 67.
- Согласно данным БЕЛСАТА, официальные цифры министерства здравоохранения отличаются от реальных минимум в четыре раза.
- Правительство Беларуси продолжает игнорировать эпидемию коронавируса.
- Президент Александр Лукашенко называет недуг "коронапсихозом". Советует есть масло из сметаны и чаще бывать на свежем воздухе. Политик считает, что изоляция – не действенный метод борьбы с коронавирусом.
Обратите внимание! Лечение коронавируса плазмой крови производят в Китае, США, Франции и других странах.
Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 канала
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