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В Беларуси заявили об успешном лечении COVID-19 С помощью донорской плазмы

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Лечение COVID-19 в Беларуси донорской плазмой: эффективность
В Беларуси заявили об успешном лечении COVID-19 С помощью донорской плазмы / ukrinform.ua

Правительство Беларуси заявило, что в стране успешно лечат коронавирус переливанием плазмы людей, которые ранее излечились от болезни. С помощью такого метода выздоравливают шесть из девяти пациентов.

Об успешном лечении COVID-19 с помощью донорской плазмы сообщает пресс-служба правительства Беларуси.

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Там заявляют, что антитела против вируса, которые образовались в крови доноров после перенесенной инфекции, помогают побороть заболевание другим пациентам. В частности, тем, у которых коронавирус протекает в тяжелой и средней форме.

В правительстве добавляют, что с помощью такого метода выздоравливают шесть из девяти пациентов.

Что известно о переливании донорской плазмы

Эксперимент проводили в Республиканском научно-практическом центре трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко отметил, что в правительстве тех, кто переболел COVID-19, рассматривают как возможных доноров плазмы.

Коронавирус в Беларуси: главное

  • По состоянию на 25 апреля в стране зафиксировали 9 тысяч 590 случаев заражения COVID-19. Выздороветь удалось 1 тысяче 573 людям, умерли – 67.
  • Согласно данным БЕЛСАТА, официальные цифры министерства здравоохранения отличаются от реальных минимум в четыре раза.
  • Правительство Беларуси продолжает игнорировать эпидемию коронавируса.
  • Президент Александр Лукашенко называет недуг "коронапсихозом". Советует есть масло из сметаны и чаще бывать на свежем воздухе. Политик считает, что изоляция – не действенный метод борьбы с коронавирусом.

Обратите внимание! Лечение коронавируса плазмой крови производят в Китае, США, Франции и других странах.

Профілактика коронавірусу
Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 канала

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Автор: Наталия Пристанская
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Лечение Здоровье Здоровая жизнь Медицина Новости Беларуси
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