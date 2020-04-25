В Беларуси заявили об успешном лечении COVID-19 С помощью донорской плазмы

Правительство Беларуси заявило, что в стране успешно лечат коронавирус переливанием плазмы людей, которые ранее излечились от болезни. С помощью такого метода выздоравливают шесть из девяти пациентов.

Об успешном лечении COVID-19 с помощью донорской плазмы сообщает пресс-служба правительства Беларуси.

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Там заявляют, что антитела против вируса, которые образовались в крови доноров после перенесенной инфекции, помогают побороть заболевание другим пациентам. В частности, тем, у которых коронавирус протекает в тяжелой и средней форме.

В правительстве добавляют, что с помощью такого метода выздоравливают шесть из девяти пациентов.

Что известно о переливании донорской плазмы

Эксперимент проводили в Республиканском научно-практическом центре трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко отметил, что в правительстве тех, кто переболел COVID-19, рассматривают как возможных доноров плазмы.

Коронавирус в Беларуси: главное

По состоянию на 25 апреля в стране зафиксировали 9 тысяч 590 случаев заражения COVID-19. Выздороветь удалось 1 тысяче 573 людям, умерли – 67.

Выздороветь удалось 1 тысяче 573 людям, умерли – 67. Согласно данным БЕЛСАТА, официальные цифры министерства здравоохранения отличаются от реальных минимум в четыре раза.

Правительство Беларуси продолжает игнорировать эпидемию коронавируса.

Президент Александр Лукашенко называет недуг "коронапсихозом". Советует есть масло из сметаны и чаще бывать на свежем воздухе. Политик считает, что изоляция – не действенный метод борьбы с коронавирусом.

Обратите внимание! Лечение коронавируса плазмой крови производят в Китае, США, Франции и других странах.



Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 канала

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