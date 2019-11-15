В Бельгии от курения вейпа умер подросток

18-летний Рафаэль Пауерт получил электронную сигарету, как подарок на день рождения. Не прошло месяца, как он умер от легочной болезни.

Рафаэль Пауерт из Брюсселя считается первым человеком, который умер от курения вейпа в Бельгии, сообщает Telegraph.

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В Рафаэля начался кашель, который впоследствии перерос в одышку. Через несколько дней был госпитализирован с тяжелыми респираторными проблемами.

Уровень кислорода в легких был настолько низким, что парня ввели в медикаментозную кому. Но уже через 26 дней его легкие "окаменели", и было принято решение выключить вентилятор.

Чтобы найти причину пневмонии, которая стоила Рафаэлю жизни, врачи изучили все возможные причины. Единственной гипотезой, которая осталась, это электронная сигарета или ее наполнитель.

Он играл в регби, значит, был сильным мальчиком. Однако, всего за неделю я увидел, как он осунулся,

– сказал папа мальчика.



Первая смерть от курения вейпа в Бельгии

Я надеюсь, что смерть моего сына может помочь предотвратить другие жертвы электронных сигарет,

– добавил мужчина.

Как пишет издание, в Бельгии около 300 тысяч пользователей электронных сигарет и около двух миллионов курильщиков.

Сейчас в США около 2172 случаев заболеваний легких, связанных с курением вейпа – по состоянию на 15 ноября там зафиксировано 42 смерти от курения электронных сигарет.

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