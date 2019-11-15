В Бельгии от курения вейпа умер подросток

61 Читати новину українською
Смерть от вейпа
Смерть от вейпа / Unsplash

18-летний Рафаэль Пауерт получил электронную сигарету, как подарок на день рождения. Не прошло месяца, как он умер от легочной болезни.

Рафаэль Пауерт из Брюсселя считается первым человеком, который умер от курения вейпа в Бельгии, сообщает Telegraph.

Читайте также: От курения вейпа умерли 42 человека в США, 1 в Бельгии и 2 в Великобритании

В Рафаэля начался кашель, который впоследствии перерос в одышку. Через несколько дней был госпитализирован с тяжелыми респираторными проблемами.

Уровень кислорода в легких был настолько низким, что парня ввели в медикаментозную кому. Но уже через 26 дней его легкие "окаменели", и было принято решение выключить вентилятор.

Чтобы найти причину пневмонии, которая стоила Рафаэлю жизни, врачи изучили все возможные причины. Единственной гипотезой, которая осталась, это электронная сигарета или ее наполнитель.

Он играл в регби, значит, был сильным мальчиком. Однако, всего за неделю я увидел, как он осунулся,
– сказал папа мальчика.


Первая смерть от курения вейпа в Бельгии

Я надеюсь, что смерть моего сына может помочь предотвратить другие жертвы электронных сигарет,
– добавил мужчина.

Как пишет издание, в Бельгии около 300 тысяч пользователей электронных сигарет и около двух миллионов курильщиков.

Сейчас в США около 2172 случаев заболеваний легких, связанных с курением вейпа – по состоянию на 15 ноября там зафиксировано 42 смерти от курения электронных сигарет.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Гороскоп на 15 ноября для всех знаков зодиака
сегодня
4526
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровая жизнь Здоровье Новости Здоровье Табак Бельгия Вейп и электронные сигареты Жертвы
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Вакцины из абортированных эмбрионов: какие виды прививок и почему так изготавливают
14 ноября 15:49 Вакцины из абортированных эмбрионов: какие виды прививок и почему так изготавливают
Олександр Бевза 189
Ко Дню слепых: 5 невероятно успешных незрячих людей
13 ноября 13:56 Ко Дню слепых: 5 невероятно успешных незрячих людей
Настя Сукач 834
Воспаление легких: что такое пневмония и чем она опасна для взрослых и детей
12 ноября 07:43 Воспаление легких: что такое пневмония и чем она опасна для взрослых и детей
Олександр Бевза 25795
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
9 ноября 15:44 Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
Ірина Полицька 245042
День вегана: полезно или нет отказываться от пищи животного происхождения
1 ноября 16:47 День вегана: полезно или нет отказываться от пищи животного происхождения
Ірина Полицька 5146
Новости
Больше новостей
Залиште відгук