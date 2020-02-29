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В Бельгии от вина умерла женщина: в пробке бутылки была большая доза наркотиков

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Женщина выпила вино, бутылка которого была закупорена неоригинальной пробкой. От первого же глотка женщине стало плохо, ее госпитализировали и спасти женщину врачам не удалось. В организме обнаружили гигантскую дозу наркотиков.

Следовательно, власти Бельгии призвали людей проверять винные пробки перед потреблением напитка. Смерть женщины из-за бессознательного употребления наркотиков изрядно напугала население, пишет BBC.

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Что случилось

41-летняя женщина из бельгийского городка Пуурс умерла в декабре. Она потеряла сознание и провела в больнице пять дней. Анализ крови показал смертельную дозу MDMA и MDA (экстази), хотя женщина никогда не употребляла наркотики.


Глоток вина стал смертельным для бельгийки/Фото:Unsplash

Наркотики в вине растворили контрабандисты

Прокуроры заявили, что вместо оригинальной черной пробки бутылка, из которой выпила женщина, имела другую пробку. Отмечается, что контрабандисты часто растворяют в вине наркотики, чтобы перевезти их таким образом через границу. Следовательно, власти призвали людей проверять оригинальность пробок.

Впоследствии правоохранители выяснили, что женщина работала в магазине, где продавали продукцию, которую конфисковала федеральная служба финансов Бельгии.


Бутылка была не с оригинальной пробкой / Фото: BBC

В ведомстве заверили, что в магазине больше не продается еда и напитки, а персоналу не позволяют забирать конфискованные товары домой.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Наркотики
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