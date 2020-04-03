В ближайшее время Украину ждет пиковый рост больных COVID-19 – Минздрав
Украину уже в ближайшее время ждет пиковый рост количества больных коронавирусом. Поэтому сейчас Минздрав старается действовать превентивно и предлагает правительству ввести более жесткие карантинные меры.
Об этом во время брифинга рассказал заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
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Мы будем предлагать и предлагаем более жесткий карантин. Мы и дальше будем ограничивать мобильность людей для того, чтобы планово и без больших нагрузок пройти пиковый рост больных коронавирусом. Мы реально и детально изучаем ситуацию, которая происходит в странах Евросоюза. Мы прогнозируем, что в ближайшее время нас ожидает пиковый рост коронавирусной болезни на территории Украины,
– подчеркнул он.
В то же время, Ляшко добавил, что сил одних только государственных органов не хватит, люди должны сами придерживаться самоорганизации.
По подсчетам Минздрава, при помощи введения дополнительных мер по изоляции и ограничению мобильности Украина сможет значительно уменьшить количество критических случаев и летальных последствий, вызванных COVID-19.
Коронавирус в Украине и карантин: основное
- По состоянию на 3 апреля в Украине зафиксировали 942 случая заражения коронавирусом. Умерли 23 человека, выздоровели – 19.
- Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой и Тернопольской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продолжаться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.
- 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
- Кроме того, в дальнейшем в Украине будут вводить гораздо более жесткие карантинные ограничения для населения. Среди них – масочный режим, запрет на посещение парков и зон отдыха (есть исключения), перемещение группой лиц и тому подобное.
Что запретили на время карантина в Украине / Инфографика 24 канала
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