В ближайшее время Украину ждет пиковый рост больных COVID-19 – Минздрав

Украину уже в ближайшее время ждет пиковый рост количества больных коронавирусом. Поэтому сейчас Минздрав старается действовать превентивно и предлагает правительству ввести более жесткие карантинные меры.

Об этом во время брифинга рассказал заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Мы будем предлагать и предлагаем более жесткий карантин. Мы и дальше будем ограничивать мобильность людей для того, чтобы планово и без больших нагрузок пройти пиковый рост больных коронавирусом. Мы реально и детально изучаем ситуацию, которая происходит в странах Евросоюза. Мы прогнозируем, что в ближайшее время нас ожидает пиковый рост коронавирусной болезни на территории Украины,

– подчеркнул он.

В то же время, Ляшко добавил, что сил одних только государственных органов не хватит, люди должны сами придерживаться самоорганизации.

По подсчетам Минздрава, при помощи введения дополнительных мер по изоляции и ограничению мобильности Украина сможет значительно уменьшить количество критических случаев и летальных последствий, вызванных COVID-19.

Коронавирус в Украине и карантин: основное

По состоянию на 3 апреля в Украине зафиксировали 942 случая заражения коронавирусом. Умерли 23 человека, выздоровели – 19.

Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой и Тернопольской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.

12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продолжаться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.

25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.

Кроме того, в дальнейшем в Украине будут вводить гораздо более жесткие карантинные ограничения для населения. Среди них – масочный режим, запрет на посещение парков и зон отдыха (есть исключения), перемещение группой лиц и тому подобное.



Что запретили на время карантина в Украине / Инфографика 24 канала