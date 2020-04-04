В больницах Италии почти сотня украинцев с диагнозом COVID-19, – Аваков
В пораженной эпидемией коронавируса Италии есть много украинцев. Почти сотня граждан находятся в больницах Италии с подтвержденным положительным диагнозом на COVID-19.
В том числе и из-за этого Украина направляет в Италию бригаду из 20 своих медиков. Об этом рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков, передает Интерфакс-Украина.
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Сегодня мы отправляем 20 медиков-украинцев в Италию. Для нас это очень важный шаг. Во-первых, это по-человечески и правильно – помочь друзьям. Во-вторых, в Италии работает очень много украинцев. По нашим неофициальным данным, почти 100 из них находятся в больницах Италии, итальянские медики их лечат,
– подчеркнул он.
Заметим, что в МИД ранее заявляли, что в Италии коронавирусом заразился 121 гражданин Украины.
По словам Авакова, украинские медики из Минздрава и МВД помогут как Италии, так и Украине.
"Для нас неоценим опыт, который получат наши медики", – добавил глава МВД.
Интересно! Среди украинских медиков, которые в течение двух недель будут выполнять свою работу в Италии присутствуют анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты, терапевты, а также медсестры.
Аваков уточнил, что для них полное обеспечение, в том числе защитными средствами, предоставляет украинская сторона, Италия предоставляет работу и проживание.
Что известно о коронавирусе в Италии?Италия остается одним из эпицентров пандемии коронавируса в Европе. От начала эпидемии в Италии более 120 тысяч человек заразились коронавирусом, умерли – 14 681 человек.
В стране действует жесткий карантин: на улицу нельзя выходить без надобности. За ситуацией в Италии следит весь мир.
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