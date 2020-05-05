В больнице оккупированного Луганска зафиксировали вспышку коронавируса

В одной из больниц в оккупированном Луганске зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции.

Как пишет издание "Радио Свобода" вспышка COVID-19 произошла в 4-й больнице оккупированного Луганска.

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Коронавирус также обнаружили у главного врача, бухгалтера, водителя секретаря главного врача.

"В 4-й больнице оккупированного Луганска несколько врачей и сотрудников получили положительный тест на COVID-19", – говорится в источнике.

4-я больница определена профильной по приему пациентов с COVID-10 в Луганске.

Добавим, на оккупированных территориях Луганской области решением так называемого правительства "ЛНР" введены жесткие меры карантина до 12 мая, приостановлено междугороднее транспортное сообщение, не работают оптовые рынки.

Контролируемая Россией группировка "ЛНР" о больных медиков не сообщает.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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