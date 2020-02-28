В Борисполь из Италии прилетела женщина с повышенной температурой: ее обследуют

В аэропорт "Борисполь" из Италии прибыла женщина, у которой зафиксировали повышенную температуру. Ее сразу доставили в медицинское учреждение для проведения дальнейших обследований.

Врачи подозревают, что у женщины обычное ОРВИ, но все же необходимо придерживаться всех мер безопасности, сообщает УНН со ссылкой на помощника главы Госпогранслужбы Украины – пресс-секретаря Андрея Демченко.

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За прошедшие сутки в аэропорту Борисполь на одном из рейсов была обнаружена женщина с повышенной температурой, ее передали медикам и направили в определенное медицинское учреждение для дальнейшего обследования. Насколько известно, скорее всего у нее острое респираторное заболевание. Она прилетала из Италии... В тот момент как раз проводились мероприятия совместно с пограничниками и представителями санитарно-карантинного подразделения. Фактически, быстро отправили человека в медучреждение,

– заявил Демченко.

Напомним, что 25 декабря в пункте пропуска "Тиса" усилили меры безопасности, и за три дня они распространились на все пункты пропуска и КПВВ. Демченко рассказал, что с того дня температуру обследовали у 160 000 человек, которые приехали в страну.

Коронавирус Covid-19: коротко

По состоянию на 28 февраля коронавирусом заболели свыше 80 тысяч человек, большинство из них – в Китае.

Умерли от болезни более 2700 людей, выздоровели – больше 30 000 человек.

В течение нескольких прошлых дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия сейчас является эпицентром вспышки.

По состоянию на 28 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.

20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.

МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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