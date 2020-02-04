В "Борисполь" прибыл последний самолет с Китая: как проверяли украинцев на коронавирус

Последний самолет из Китая приземлился в аэропорту "Борисполь". Сейчас до 4 марта Украина временно остановила авиасообщение с Поднебесной до стабилизации эпидемии коронавируса.

Более 200 украинских туристов вернулись из Китая, а именно из города Санья, что на острове Хайнань. Украинцы были в хорошем настроении и утверждали, что имеют хорошее самочувствие. Всем измерили температуру еще на борту самолета.

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Во время предыдущей встречи, когда в аэропорту "Борисполь" встречали очередной рейс из Китая, проверка проходила более часа. Однако на этот раз все сделали за полчаса. Оказалось, что это из-за того, что на борту было сразу два специалиста, а в прошлый раз измерял только один представитель Минздрава.

Туристы рассказали, что в Китае нет никакой паники. Все спокойно, но улицы стали более пустыми, в частности города Санья. Также добавили, что закрыты основные туристические объекты.



Туристка из Китая

Корреспонденты 24 канала пообщались с украинцем, который уже три года находится на заработках в Китае. Сообщил, что работает в туристической сфере, а сейчас вернулся в Украину, потому что из-за коронавируса эта отрасль пострадала.

Пока нет работы мы вернулись домой. Всех иностранных туристов эвакуировали с Хайнаня. Хотя это грубо сказано эвакуировали – была рекомендация вернуться домой,

– объяснил турист из Китая Дмитрий.

Капитан самолета Валерий Черный рассказал, что все уставшие, потому что позади у них более 13 часов полета, но чувствует себя прекрасно.



Валерий Черный

Также корреспондентам 24 канала туристы сообщили, что в аэропорту Китая во время вылета им не мерили температуру и не совершали никаких мер. Обязательно нужно было быть в маске, в которых они прибыли в Украину.

Также все были вынуждены заполнить анкеты, в которых должны указать свои основные данные: фамилию, имя, отчество, контактные номера телефонов, адреса, чтобы потом можно было мониторить их состояние и как они себя чувствуют. Однако за своим состоянием здоровья туристы должны наблюдать самостоятельно.



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