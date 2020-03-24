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В Борисполе всем желающим делают тест на коронавирус: видео

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В Международном аэропорту Борисполь предлагают сделать тест на коронавирус всем, кто вернулся в Украину.

Об этом сообщает телеграм-канал Teza.

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Особенно к инициативе приглашают тех людей, которые ощущают симптомы простуды или плохо себя чувствуют.

Отметим, что результат экспресс-теста на коронавирус не является верным на 100%, ведь он может быть как ложно-положительным, так и ложно-отрицательным. В результате чего, в случае положительного результата на коронавирус, образцы отправляют на повторную проверку в лабораторию.

Кроме того, экспресс-тест определяет не наличие вируса в организме, а наличие антител к болезни. Это означает, что положительный результат на коронавирус тест покажет только на 5-7 день после инфицирования.

В Борисполе приезжим предлагают сделать тест на коронавирус: видео

Как делают экспресс-тест на коронавирус в Борисполе: видео

По состоянию на 24 марта, в Украине зарегистрировано 97 случаев заражения коронавирусом, из которых 3 летальные, а 1 человек выздоровел.

В каких областях Украине зафиксировали коронавирус:

  • Днепропетровская область – 2;
  • Донецкая область – 1;
  • Житомирская область – 2 (1 летальный);
  • Ивано-Франковская область – 5 (1 летальный);
  • Киев – 29;
  • Киевская область – 29;
  • Львовская область – 2;
  • Тернопольская область – 2;
  • Черновицкая область – 38 (1 летальный и 1 человек выздоровел);
  • Черкасская – 1.


Какие тесты проводят на коронавирус Covid-19/ Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости Киева Коронавирус в Украине Здоровье Лечение
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