В Борисполе всем желающим делают тест на коронавирус: видео
В Международном аэропорту Борисполь предлагают сделать тест на коронавирус всем, кто вернулся в Украину.
Об этом сообщает телеграм-канал Teza.
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Особенно к инициативе приглашают тех людей, которые ощущают симптомы простуды или плохо себя чувствуют.
Отметим, что результат экспресс-теста на коронавирус не является верным на 100%, ведь он может быть как ложно-положительным, так и ложно-отрицательным. В результате чего, в случае положительного результата на коронавирус, образцы отправляют на повторную проверку в лабораторию.
Кроме того, экспресс-тест определяет не наличие вируса в организме, а наличие антител к болезни. Это означает, что положительный результат на коронавирус тест покажет только на 5-7 день после инфицирования.
В Борисполе приезжим предлагают сделать тест на коронавирус: видео
Как делают экспресс-тест на коронавирус в Борисполе: видео
По состоянию на 24 марта, в Украине зарегистрировано 97 случаев заражения коронавирусом, из которых 3 летальные, а 1 человек выздоровел.
В каких областях Украине зафиксировали коронавирус:
- Днепропетровская область – 2;
- Донецкая область – 1;
- Житомирская область – 2 (1 летальный);
- Ивано-Франковская область – 5 (1 летальный);
- Киев – 29;
- Киевская область – 29;
- Львовская область – 2;
- Тернопольская область – 2;
- Черновицкая область – 38 (1 летальный и 1 человек выздоровел);
- Черкасская – 1.
Какие тесты проводят на коронавирус Covid-19/ Инфографика 24 канала
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