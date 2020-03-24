В Борисполе всем желающим делают тест на коронавирус: видео

В Международном аэропорту Борисполь предлагают сделать тест на коронавирус всем, кто вернулся в Украину.

Об этом сообщает телеграм-канал Teza.

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Особенно к инициативе приглашают тех людей, которые ощущают симптомы простуды или плохо себя чувствуют.

Отметим, что результат экспресс-теста на коронавирус не является верным на 100%, ведь он может быть как ложно-положительным, так и ложно-отрицательным. В результате чего, в случае положительного результата на коронавирус, образцы отправляют на повторную проверку в лабораторию.

Кроме того, экспресс-тест определяет не наличие вируса в организме, а наличие антител к болезни. Это означает, что положительный результат на коронавирус тест покажет только на 5-7 день после инфицирования.

В Борисполе приезжим предлагают сделать тест на коронавирус: видео

Как делают экспресс-тест на коронавирус в Борисполе: видео

По состоянию на 24 марта, в Украине зарегистрировано 97 случаев заражения коронавирусом, из которых 3 летальные, а 1 человек выздоровел.

В каких областях Украине зафиксировали коронавирус:

Днепропетровская область – 2;

Донецкая область – 1;

Житомирская область – 2 (1 летальный);

Ивано-Франковская область – 5 (1 летальный);

Киев – 29;

Киевская область – 29;

Львовская область – 2;

Тернопольская область – 2;

Черновицкая область – 38 (1 летальный и 1 человек выздоровел);

Черкасская – 1.



Какие тесты проводят на коронавирус Covid-19/ Инфографика 24 канала

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