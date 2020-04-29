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В Боснии после ослабления карантина резко возросло количество новых случаев коронавируса

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Коронавирус в Боснии: количество зараженных, жертвы
В Боснии возросло количество случаев коронавируса / Getty Images

Босния и Герцеговина начала ослаблять карантин после того, как его обжаловали в Конституционном суде. 29 апреля в стране зафиксировали наиболее резкий рост новых случаев коронавирусной инфекции в этом месяце.

За предыдущие 24 часа было зарегистрировано 93 новых случая заражения и 2 смерти, сообщает ресурс Worldometers.

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Вчера в Боснии зафиксировали 20 новых случаев, а еще днем ​​ранее – 49. Только в Республике Сербской было зарегистрировано 49 новых случаев. Должностные лица призывают граждан продолжать избегать массовых собраний и постоянно носить маски.

Общее количество инфицированных людей COVID-19 выросло до 1677, умерли – 65 человек.

Всего в стране протестировали 29 тысяч 130 человек.

Что известно об ослаблении карантина в Боснии

Карантин Боснии обжаловали в суде несколько человек. Они отмечали, что такие меры – грубое нарушение прав человека.

Суд согласился и обязал правительство Боснии и Герцеговины принять меры в соответствии со своим решением в течение 5 дней после его получения. В то же время новые меры должны быть направлены на снижение прямых социальных контактов.

Что разрешили в Боснии:

  • В Республике Сербской пожилым людям выходить из дома на 3 часа каждый рабочий день, а некоторые предприятия открывать заново.
  • В Федерации Боснии и Герцеговине отменили ночной комендантский час и также позволили пожилым людям и детям выходить из дома каждый второй день на несколько часов.

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Почему лучше оставаться дома / Инфографика 24 канала

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Новости политики Коронавирус COVID-19 Евросоюз Босния и Герцеговина Здоровье Лечение
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