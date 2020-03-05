В Бразилии коронавирус подтвердили у 13-летней девочки, у которой не было симптомов

В Бразилии 13-летняя девочка заболела коронавирусом, диагноз подтвердили лабораторно, но ни одного симптома у нее не было. Тест на наличие коронавируса сделали лишь потому, что она путешествовала по одной из стран, где зафиксированы вспышки коронавируса Covid-19.

Министерство здравоохранения Бразилии подтвердило, что их гражданка – 13-летняя девушка заболела коронавирусом, который не проявлял симптомов, сообщил телеканал Globo.

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У девочки отсутствуют какие-либо симптомы заболевания. Решение провести тест на коронавирус было связано с ее поездкой в одну из стран, где высокие риски заражения. Девушка путешествовала в Италии и Португалии.

Сначала из-за отсутствия симптомов Министерство здравоохранения Бразилии даже отказалось включить пациентку в число людей, у которых подтверждено наличие коронавируса.

Согласно техническим критериям, хотя присутствие вируса и было подтверждено, его носитель с отсутствующими симптомами не подходит под определение случая, который подразумевает наличие повышенной температуры и еще по меньшей мере одного симптома респираторного заболевания,

– сообщили в Минздраве страны.

Что надо знать о распространении коронавируса

В Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Заболел мужчина, который путешествовал по Италии с семьей. Сейчас он в стабильном состоянии в инфекционной больнице Черновцов.

В целом в мире коронавирус зафиксировали уже в 73 странах. Следовательно, количество больных составляет более 97 тысяч человек, умерли от пневмонии и осложнений, которые вызывает коронавирус Covid-2019 – более 3 тысяч человек.

Хорошая новость в том, что больные поддаются лечению и имеют шанс на выздоровление. Побороли коронавирус 50 тысяч людей по всему миру.

После Китая и Южной Кореи больше всего случаев болезни подтвердили в Италии. В стране болезнь унесла жизни более сотни человек, а число случаев заражения превысило 3 тысячи человек.

МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.

Данные о смертности от коронавируса /Инфографика 24 Канала

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