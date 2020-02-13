В Бразилии обнаружен новый вирус с неизвестным науке ДНК

В Бразилии ученые обнаружили в искусственном озере Пампулов новый загадочный вирус, который на 90% состоит из неизвестных науке генов.

Об этом сообщает издание Science Alert. Как информируют ученые, геном вируса является почти абсолютно новым для науки. Вирус состоит из небольших частиц размером 80 Нм (0.00008 мм).

Читайте также: Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло

Вирус назвали яравирус (Yaravirus brasiliensis) в честь Яры, которая является повелительницей водной стихии в бразильской мифологии. Яравирус обнаружен в искусственном озере Пампулов в бразильском городе Белу-Оризонти.

Об опасности яравируса для жизни людей пока нет никакой информации.

Более 90 процентов генов яравируса никогда не были описаны ранее, их еще называют сиротские гены (ORFans). Только 6 найденных генов имели отдаленное сходство с известными вирусными генами, которые включены в научные базы данных. Как говорится в источнике, вирус является "новой линией амебного вируса со странным происхождением".



Илюстративное фото / Unsplash

Исследователи проанализировали более восьми с половиной тысяч метагеномов, однако не нашли среди них вирусы, родственные новому микроорганизму. Подобно другим вирусам этой группы, яравирус представлен двухцепочечной ДНК, длина которой составляет 44 900 пар оснований и содержит 74 кодирующих фрагмента.

Ученые также предположили, что яравирус может быть видом гигантского вируса, который со временем эволюционировал в уменьшенную форму.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.