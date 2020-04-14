В Бразилии остановили тестирование Плаквенила против COVID-19 из-за ужасных побочных реакций
Ученые в Бразилии прекратили часть исследований Плаквенила, который рекламировали как возможное лекарство против коронавируса. У пациентов возникли проблем с сердечным ритмом.
Препарат активно начал продвигать президент США Дональд Трамп. Поэтому во многих странах начали проводиться различные исследования.
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Хлорхин (так называется действующее вещество Плаквенила) в ранних тестах показал, что может сдерживать проникновение вируса в клетки, но только в пробирке. Однако, давно известно, что этот лекарственный препарат, который применяют против малярии, имеет серьезные побочные эффекты, в том числе изменение сердцебиения таким образом, который может привести к внезапной смерти.
Как проходило исследование в Бразилии Плаквенила?
Бразильское исследование, которое провели в городе Манаус, планировало охватить 440 тяжелобольных пациентов с коронавирусом для тестирования двух доз хлорохина, пишет medRxiv.
Но бразильские ученые протестировали его лишь на 81 пациенте. Примерно половина из них получала 450 мг хлорохина дважды в день в течение пяти дней, остальные – по 600 мг два раза в день в течение 10 дней.
После трех дней приема у пациентов из второй группы начались сердечные аритмии. На шестой день шесть человек умерли. После этого испытания были остановлены.
Врачи утверждают, что пока невозможно понять, насколько безопасным и эффективным оказалось это лечение – не было группы сравнения, которая не получала лечения.
Сложность и в том, что все пациенты в исследовании также получали два антибиотика, цефтриаксон и азитромицин. Последний также может иметь побочные эффекты на сердце.
Президент Бразилии Жаир Болсонару неоднократно "рекламировал" преимущества хлорохина и азитромицина. В конце прошлого месяца объявил, что военные лаборатории наращивают его производство.
Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала
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