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В Бразилии остановили тестирование Плаквенила против COVID-19 из-за ужасных побочных реакций

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Плаквенил: побочное действие / Unsplash

Ученые в Бразилии прекратили часть исследований Плаквенила, который рекламировали как возможное лекарство против коронавируса. У пациентов возникли проблем с сердечным ритмом.

Препарат активно начал продвигать президент США Дональд Трамп. Поэтому во многих странах начали проводиться различные исследования.

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Хлорхин (так называется действующее вещество Плаквенила) в ранних тестах показал, что может сдерживать проникновение вируса в клетки, но только в пробирке. Однако, давно известно, что этот лекарственный препарат, который применяют против малярии, имеет серьезные побочные эффекты, в том числе изменение сердцебиения таким образом, который может привести к внезапной смерти.

Как проходило исследование в Бразилии Плаквенила?

Бразильское исследование, которое провели в городе Манаус, планировало охватить 440 тяжелобольных пациентов с коронавирусом для тестирования двух доз хлорохина, пишет medRxiv.

Но бразильские ученые протестировали его лишь на 81 пациенте. Примерно половина из них получала 450 мг хлорохина дважды в день в течение пяти дней, остальные – по 600 мг два раза в день в течение 10 дней.

После трех дней приема у пациентов из второй группы начались сердечные аритмии. На шестой день шесть человек умерли. После этого испытания были остановлены.

Врачи утверждают, что пока невозможно понять, насколько безопасным и эффективным оказалось это лечение – не было группы сравнения, которая не получала лечения.

Сложность и в том, что все пациенты в исследовании также получали два антибиотика, цефтриаксон и азитромицин. Последний также может иметь побочные эффекты на сердце.

Президент Бразилии Жаир Болсонару неоднократно "рекламировал" преимущества хлорохина и азитромицина. В конце прошлого месяца объявил, что военные лаборатории наращивают его производство.

Правда і міфи про коронавірус інфографіка 24 канал
Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Лечение Здоровье Медицина Бразилия Коронавирус COVID-19 Лекарства Новости Здоровье
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