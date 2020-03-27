В Бразилии отправят в море всех, кто находится в группе риска из-за коронавируса

В Бразилии власти рассматривают возможность отправки пенсионеров из городских трущоб на военные корабли ВМС, чтобы они в безопасности могли пережить эпидемию коронавируса.

Кроме пожилых людей предлагают разместить на судах представителей других "групп риска" – астматиков и диабетиков, заболевания в которых протекает в очень тяжелой форме, пишет Rio Times.

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К таким методам прибегают из-за невозможности соблюдения режима самоизоляции и карантина в бразильских фавелах.

Особенность принятия этого варианта в том, что официальная власть ничего не сможет сделать без одобрения негласных руководителей фавел.

Министр здравоохранения Бразилии Эдмар Сантос уже встретился с представителями более чем 40 бедных районов, чтобы добиться от них разрешения на оказание помощи пенсионерам. Пока договориться не удалось.

По состоянию на 27 марта в Бразилии официально зарегистрировано 2985 случая заражения коронавирусов. Умерло 77 человек. Больницы уже не могут вместить всех больных.

Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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