В Бразилии отправят в море всех, кто находится в группе риска из-за коронавируса
В Бразилии власти рассматривают возможность отправки пенсионеров из городских трущоб на военные корабли ВМС, чтобы они в безопасности могли пережить эпидемию коронавируса.
Кроме пожилых людей предлагают разместить на судах представителей других "групп риска" – астматиков и диабетиков, заболевания в которых протекает в очень тяжелой форме, пишет Rio Times.
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К таким методам прибегают из-за невозможности соблюдения режима самоизоляции и карантина в бразильских фавелах.
Особенность принятия этого варианта в том, что официальная власть ничего не сможет сделать без одобрения негласных руководителей фавел.
Министр здравоохранения Бразилии Эдмар Сантос уже встретился с представителями более чем 40 бедных районов, чтобы добиться от них разрешения на оказание помощи пенсионерам. Пока договориться не удалось.
По состоянию на 27 марта в Бразилии официально зарегистрировано 2985 случая заражения коронавирусов. Умерло 77 человек. Больницы уже не могут вместить всех больных.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
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