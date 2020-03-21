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В Британии 20 тысяч людей добровольно заразятся коронавирусом, чтобы разработать вакцину

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В Великобритании более 20 тысяч человек добровольно согласились заразиться коронавирусом. Все для того, чтобы благодаря этим людям ученые и медики могли разработать вакцину от инфекции.

Обычно на такие предложения соглашаются около 10 человек, а в этот раз присоединились сразу 20 тысяч, пишет издание The Wall Street Journal.

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Эксперимент будет проводить компания hVIVO. За участие в нем добровольцам будут платить по 3,5 тысячи фунтов стерлингов, что составляет около 4,5 тысячи долларов или около 115 тысяч гривен.

Работники компании считают, что на основе похожих на Covid-19 вирусов можно продвинуться в направлении разработки вакцины от коронавируса.

Ранее тестировать вакцину от новой инфекции на людях уже начали в Соединенных Штатах Америки.

Что известно об эпидемии коронавируса?По состоянию на 21 марта 2020 года из-за эпидемии коронавируса во всем мире умерли уже более 11 тысяч 400 человек. Больше всего – в Италии, Китае, Иране и Испании. Общее количество подтвержденных случаев инфекции в мире превысило 275 тысяч человек.

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Медицина Здоровье Вакцинация Великобритания
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