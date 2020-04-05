В Британии из-за COVID-19 из тюрем выпустят четыре тысячи осужденных
В Великобритании досрочно освободят из тюрем около 4000 заключенных, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19.
Про це пише видання The Hill.
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У британському Мін'юсті зауважили, що звільнятимуть "злочинців низького ризику". Засуджені за насильницькі правопорушення та злочини сексуального насильства залишатимуться у в'язницях.
Крім того, права на дострокове звільнення не матимуть засуджені за порушення, пов’язані з пандемією COVID-19, наприклад, це кашель на працівників надзвичайних служб або викрадення засобів індивідуального захисту.
Звільнених в'язнів будуть відстежувати за допомогою електронних пристроїв, вимагаючи від них залишатися вдома.
У Великій Британії зафіксували понад 42 тисячі випадків зараження коронавірусом, понад 4 300 людей померли.
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