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В Британии из-за карантина умирает больше людей, чем от коронавируса

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В Британии из-за карантина умирает больше людей, чем от коронавируса / Getty Images

В Британии около 2600 человек умерли за последнюю неделю от "некоронавирусных" причин. Из-за карантинных ограничений в стране многие люди не могут получить необходимое лечение.

Об этом сообщает издание Daily Mail. 

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С начала эпидемии в Великобритании коронавирусом заболели 99 516 человек. К сожалению, подтвердили 12 894 смертей от COVID-19. В городах ввели карантин, а британцам приказали не выходить без потребности из своих домов.

Однако в связи с ограничениями многие люди не могут получить необходимое лечение. Так, у британцев из-за карантина в связи с пандемией коронавируса возникли другие проблемы и заболевания. Только за последнюю неделю произошло около 2600 летальных случаев.

По словам профессора из университета Ноттингема Тома Денинга, люди с хроническими заболеваниями стараются избегать больниц из-за коронавируса.

Причины увеличения количества смертей могут быть из-за страха людей вызвать скорую помощь, получать медицинские услуги, идти на хирургические операции и посещать врача. Поэтому некоторые серьезные заболевания могут проявиться слишком поздно для эффективного лечения,
– подчеркнул Денинг.

Профессор добавил, что лица с серьезными хроническими заболеваниями не могут или не желают регулярно посещать стационар, поэтому режимы их лечения могут прекратиться.

"Возможно, некоторые люди, ограниченные в своих домах, больше пьют и курят, или питаются нездоровой пищей. Это также может способствовать проблемам со здоровьем, включая несчастные случаи дома", – добавил он.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости Здоровье Медицина Великобритания Здоровая жизнь
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