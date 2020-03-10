В Британии людям заплатят 4,5 тысячи долларов, если они согласятся заразиться коронавирусом

Лондонские ученые предлагают людям заразиться коронавирусом и получить за это вознаграждение. Таким образом они помогут исследователям разработать вакцину против коронавируса Covid-19.

За то, что люди согласятся заболеть, а также выдержат двухнедельный карантин с соответствующими условиями, они получат 4,5 тысячи долларов, пишет DailyMail.

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Волонтеров специально заразят коронавирусом

Компания Hvivo создаст группу из 24 добровольцев. Людей заразят штаммами вируса 0C43 и 229E, которые вызывают легкие респираторные симптомы. Они менее опасны, чем Covid-19.

Волонтеров поместят на двухнедельный карантин: за это время их должны полностью вылечить.

Таким образом, ученые хотят разработать вакцину, которая сможет побороть эти штаммы и преодолеет коронавирус.

Участники эксперимента получат вознаграждение в случае полного прохождения карантина, соблюдения специальной диеты и отсутствия контактов с кем-либо из своих знакомых. Участникам также запретят выполнять физические упражнения.

Все ради вакцины против коронавируса

Британские ученые хотят первыми разработать эффективную вакцину от опасного коронавируса. Так как среди ученых всего мира сейчас проходит своеобразное соревнование за первенство в этом вопросе. Исследователям, которым это удастся, обещают два миллиарда долларов.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), свыше 20 вакцин против Covid-19 уже находятся на этапе разработки.



Данные о смертности от коронавируса/Инфографика 24 канала

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