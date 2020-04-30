В Британии за сутки более 6 тысяч случаев COVID-19:Джонсон заявил, пик эпидемии в стране миновал

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна прошла пик эпидемии COVID-19. Он добавил, что на следующей неделе предоставит план выхода страны из карантина.

О том, что в Великобритании заболеваемость пошла на спад, Борис Джонсон заявил 30 апреля во время правительственного брифинга относительно COVID-19, сообщает Интерфакс-Украина.

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Джонсон рассказал, что Великобритания достигла "нисходящей траектории" распространения заболеваемости. Это означает, что уровень заболеваемости в стране пошел на спад.

Мы прошли пик этой коронавирусной инфекции,

– заявил Джонсон.

Премьер-министр добавил, что на следующей неделе он сообщит план, как Великобритания будет снимать карантинные ограничения, которые были введены из-за пандемии COVID-19

Телеканал Sky News сообщает, что со вчерашнего дня в правительственные сводки о новых случаях заражения и летальности от коронавируса включают не только умерших пациентов в больницах, но и умерших в домах для престарелых и других местах.

Следовательно, по состоянию на 30 апреля в стране зарегистрировали 6 032 случая заражения коронавирусом за сутки, из-за чего общее количество больных превысило отметку 171 тысяча.



Важность карантина / Инфографика 24 канала

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