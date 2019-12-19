В Британии живет девочка с редкой "болезнью Бенджамина Баттона"

Черты лица двухлетней девочки Айпи напоминают лицо пожилого человека из-за мандибулоакральной дисплазии. Врачи пока не знают, сколько ребенок сможет прожить.

Во время беременности все показатели были в норме, а прогнозы удачными. Болезнь девочки открылась родителями и врачам только после ее рождения, сообщает Daily Mail.

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Специалисты говорят, что мандибулоакральную дисплазию бывает сложно выявить сразу. Это очень редкое генетическое заболевание, при котором человек задерживается в развитии, появляется облысение, аномалии в развитии скелета и другие специфические проявления.

В некоторых случаях эту болезнь не могут сразу определить, и устанавливают окончательный диагноз только через несколько лет.



У девочки Айпи стремительно стареют клетки / Daily Mail

Первые пять дней жизни девочка находилась в инкубаторе, после чего ее ввели в медикаментозную кому. Родители рассказывают, что младенца даже нельзя было взять на руки.

Сейчас в мире зарегистрировано около 40 случаев мандибулоакральной дисплазии, но случай Айпи не встречался еще нигде.

У меня сердце в пятки ушло, когда нам посоветовали искать информацию о болезни в интернете. Даже при редких заболеваниях можно найти сообщества больных, но в нашем случае невозможно даже это,

– рассказывает мама девочки.

Сейчас девочка весит 6,8 килограмм, она не может говорить и общается только с помощью жестов. У Айпи слишком быстро стареют клетки, поэтому специалисты не могут предсказать состояние ее здоровья в будущем.

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