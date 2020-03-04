В Брюсселе зафиксировали первый случай коронавируса у чиновника ЕС

Сотрудник Европейского оборонного агентства в Брюсселе заразился коронавирусом.

Об этом пишет EUobserver. У сотрудника ЕС был диагностирован коронавирус. Как сообщают медики, он сейчас чувствует себя хорошо.

Читайте также: Последние новости о коронавирусе в Украине: медики проверяют еще шесть человек

Это первый случай заболевания в офисах ЕС в Брюсселе. Сотрудники агентства, которые были в тесном контакте с больным человеком, находятся в изоляции в течение 14 дней.

По состоянию на 4 марта, в Бельгии зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом.

Что нужно знать о распространении коронавіруса Covid-2019

В Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Заболел мужчина, который путешествовал по Италии с семьей. Сейчас он в стабильном состоянии в инфекционной больнице Черновцов.

В целом в мире коронавирус зафиксировали уже в 73 странах. Следовательно, количество больных составляет более 93 тысяч человек, умерли от пневмонии и осложнений, которые вызывает коронавирус Covid-2019 – более 3 тысяч человек.

Хорошая новость в том, что больные поддаются лечению и имеют шанс на выздоровление. Побороли коронавирус полсотни людей по всему миру.

После Китая и Южной Кореи больше всего случаев болезни подтвердили в Италии. В стране болезнь унесла жизни 79 человек, а количество случаев заражения приближается к 3 тысячам людей.



Мифы и правда о коронавирусе/Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.