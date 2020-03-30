В Броварах от коронавируса выздоровела первая пациентка

В городе Бровары Киевской области, выздоровела 21-летняя девушка, которая болела коронавирусом. Два теста на болезнь показали отрицательный результат.

О выздоровлении девушки в фейсбуке сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

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Пришел результат повторного ПЦР-теста на коронавирус 21-летней девушки, которая проходила лечение в инфекционном отделении местной больницы. Он также отрицательный,

– написал Сапожко.

То есть в Броварах зафиксировали первое выздоровление от коронавируса. Мэр города добавил, что пока остается еще один случай болезни. Болеет человек, который накануне вернулся из Египта. Однако он также идет на поправку.

Коронавирус в Украине: основное По состоянию на 30 марта в Украине зафиксировали 480 случаев заражения коронавирусом . Умерли 11 человек, выздоровели – 6.

. Умерли 11 человек, выздоровели – 6. Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Сейчас единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.

12 марта Украина ввела карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничение до 24 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничение до 24 апреля. 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.



Как защитить себя от коронавируса / Инфографика 24 канала

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