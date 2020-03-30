В Броварах от коронавируса выздоровела первая пациентка
В городе Бровары Киевской области, выздоровела 21-летняя девушка, которая болела коронавирусом. Два теста на болезнь показали отрицательный результат.
О выздоровлении девушки в фейсбуке сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.
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Пришел результат повторного ПЦР-теста на коронавирус 21-летней девушки, которая проходила лечение в инфекционном отделении местной больницы. Он также отрицательный,
– написал Сапожко.
То есть в Броварах зафиксировали первое выздоровление от коронавируса. Мэр города добавил, что пока остается еще один случай болезни. Болеет человек, который накануне вернулся из Египта. Однако он также идет на поправку.
Как защитить себя от коронавируса / Инфографика 24 канала
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