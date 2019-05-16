В центре Киева можно бесплатно пройти тестирование на ВИЧ
В Киеве с 14 мая можно пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию.
Фонд Елены Пинчук совместно с Киевским Центром СПИДа открыли кабинет для экспресс-тестирования на ВИЧ в центре Киева. Пройти проверку может каждый желающий. Первый месяц кабинет будет работать в тестовом режиме в таком графике: с понедельника по пятницу с 14:00 до 20:00.
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Процесс сдачи анализа?
В кабинете вам устно сообщат о вашем результате, но не предоставят справку. Также вы получите бесплатную консультацию. Если вам нужна справка результата – нужно при себе иметь паспорт.
Что делать, если тест позитивный?
В таком случае сразу на месте делается повторный анализ другим методом. И если уже и второй показывает положительный результат – выписывается справка по документу. Вас консультируют и отправляют на окончательный тест в центр СПИДа, который есть в каждой области и крупном городе по всей Украине. Для этого третьего анализа забор крови берется только из вены. Этот анализ уже считается окончательным.
Бесплатный анализ на ВИЧ в Киеве
Что такое "Окно"?
Это временной промежуток между моментом, когда произошла "рискованная ситуация", и выявлением антител ВИЧ-инфекции в организме.
Что делать, если у вас был рискованный контакт с ВИЧ-позитивным человеком?
При условии, если с момента рискованного контакта прошло не больше 72 часов и вы за это время обратились за помощью в центр СПИДа за постконтактной профилактикой – вы можете избежать инфицирования.
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