В центре Киева можно бесплатно пройти тестирование на ВИЧ

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Бесплатное тестирование на ВИЧ
Бесплатное тестирование на ВИЧ / pixabay.com

В Киеве с 14 мая можно пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Фонд Елены Пинчук совместно с Киевским Центром СПИДа открыли кабинет для экспресс-тестирования на ВИЧ в центре Киева. Пройти проверку может каждый желающий. Первый месяц кабинет будет работать в тестовом режиме в таком графике: с понедельника по пятницу с 14:00 до 20:00.

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Процесс сдачи анализа?

В кабинете вам устно сообщат о вашем результате, но не предоставят справку. Также вы получите бесплатную консультацию. Если вам нужна справка результата – нужно при себе иметь паспорт.

 
ВИЧ – что это?
Это ретровирус, который влияет на ДНК, а также на нервную систему. Эта инфекция убивает клетки человеческой иммунной системы. В результате больной страдает от всех бактерий вокруг, даже самых незначительных. Его иммунитет становится чрезвычайно ослабленным. СПИД без ВИЧ существовать не может. А вот ВИЧ без СПИДа – вполне.

Что делать, если тест позитивный?

В таком случае сразу на месте делается повторный анализ другим методом. И если уже и второй показывает положительный результат – выписывается справка по документу. Вас консультируют и отправляют на окончательный тест в центр СПИДа, который есть в каждой области и крупном городе по всей Украине. Для этого третьего анализа забор крови берется только из вены. Этот анализ уже считается окончательным.

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Бесплатный анализ на ВИЧ в Киеве

Что такое "Окно"?

Это временной промежуток между моментом, когда произошла "рискованная ситуация", и выявлением антител ВИЧ-инфекции в организме.

Что делать, если у вас был рискованный контакт с ВИЧ-позитивным человеком?

При условии, если с момента рискованного контакта прошло не больше 72 часов и вы за это время обратились за помощью в центр СПИДа за постконтактной профилактикой – вы можете избежать инфицирования.

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Теги: Новости Здоровье Лечение Профилактика заболеваний Медицина Здоровье Києво-Печерськая лавра ВИЧ Здоровая жизнь
Источник: Здоровье 24
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