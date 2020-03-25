В Чехии ввели более жесткие меры карантина, пожилым людям выделили отдельные часы для покупок

Теперь в Чехии в общественных местах можно собираться не больше, чем 2 людям. Таким образом правительство хочет сдержать распространение инфекции, ведь в стране зафиксировали уже 1654 случая заражения.

Как исключение составляют лишь члены одного домохозяйства, а также те, которые занимаются предпринимательской и подобной деятельностью, сообщает Novinky.

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Ограничение также не касается похоронных обрядов, но всем участникам церемонии необходимо соблюдать дистанцию не менее, чем 2 метра. Такие ограничения продлятся минимум до 1 апреля.

Пассажирские перевозки на большие расстояния постепенно сокращаются. Идет подготовка к прекращению междугородных автобусов, планируют оставить только скоростные поезда.

Правительство также решило помогать фирмам в заработной плате, чтобы они не увольняли работников.

Однако пожилым людям выделили отдельные часы для покупок. Теперь в больших супермаркетах они смогут скупаться с 08:00 до 10:00. На меньшие магазины это ограничение не применяется.

По состоянию на вечер 25 марта, в мире зафиксировано 451 355 случаев заражения коронавирусом 20 499 смертей. Выздоровели 112 982 человека.



Как защитить себя от коронавирус / Инфографика 24 Канала

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