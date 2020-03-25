В Чехии ввели более жесткие меры карантина, пожилым людям выделили отдельные часы для покупок
Теперь в Чехии в общественных местах можно собираться не больше, чем 2 людям. Таким образом правительство хочет сдержать распространение инфекции, ведь в стране зафиксировали уже 1654 случая заражения.
Как исключение составляют лишь члены одного домохозяйства, а также те, которые занимаются предпринимательской и подобной деятельностью, сообщает Novinky.
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Ограничение также не касается похоронных обрядов, но всем участникам церемонии необходимо соблюдать дистанцию не менее, чем 2 метра. Такие ограничения продлятся минимум до 1 апреля.
Пассажирские перевозки на большие расстояния постепенно сокращаются. Идет подготовка к прекращению междугородных автобусов, планируют оставить только скоростные поезда.
Правительство также решило помогать фирмам в заработной плате, чтобы они не увольняли работников.
Однако пожилым людям выделили отдельные часы для покупок. Теперь в больших супермаркетах они смогут скупаться с 08:00 до 10:00. На меньшие магазины это ограничение не применяется.
По состоянию на вечер 25 марта, в мире зафиксировано 451 355 случаев заражения коронавирусом 20 499 смертей. Выздоровели 112 982 человека.
Как защитить себя от коронавирус / Инфографика 24 Канала
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