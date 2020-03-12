24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

В Чехии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

- Читати новину українською

12 марта правительство Чехии объявило чрезвычайное положение в стране из-за распространения коронавируса.

Чрезвычайное положение предварительно вводят на 30 дней, сообщает Novinky.

Также на тему: Венгрия ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса

В этот период запрещено проведение массовых собраний с участием более 30 человек, а также посещение ресторанов и кафе с 8 вечера до 6 утра. Кроме этого правительство запретило проведение культурных, спортивных, религиозных мероприятий.

Но запрет не действует на собрания, митинги и аналогичные действия конституционных органов, органов государственной власти и судов.

Чехия также вводит пограничный контроль с Германией и Австрией. Также с 14 марта установили запрет на въезд всем иностранцам, прибывающим из стран, в которых эпидемия. А также выезд гражданам Чехии в страны, которые входят в группу риска – Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Австрия, Норвегия, Швеция и Франция.

Чому мити руки
Почему стоит мыть руки / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
сегодня
Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус Covid-19 Лечение Здоровье Новости Здоровье Чехия
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 10:45 Самые опасные пандемии, которые пережило человечество: как с ними боролись и последствия
Анастасія Лукашевська
11 марта 19:40 Что такое пандемия и эпидемия: объясняем разницу на примере коронавируса
Анастасія Лукашевська
11 марта 18:55 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
11 марта 12:40 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
11 марта 08:41 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук