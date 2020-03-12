В Чехии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

12 марта правительство Чехии объявило чрезвычайное положение в стране из-за распространения коронавируса.

Чрезвычайное положение предварительно вводят на 30 дней, сообщает Novinky.

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В этот период запрещено проведение массовых собраний с участием более 30 человек, а также посещение ресторанов и кафе с 8 вечера до 6 утра. Кроме этого правительство запретило проведение культурных, спортивных, религиозных мероприятий.

Но запрет не действует на собрания, митинги и аналогичные действия конституционных органов, органов государственной власти и судов.

Чехия также вводит пограничный контроль с Германией и Австрией. Также с 14 марта установили запрет на въезд всем иностранцам, прибывающим из стран, в которых эпидемия. А также выезд гражданам Чехии в страны, которые входят в группу риска – Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Австрия, Норвегия, Швеция и Франция.



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