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В Чехии зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом

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Власти Чехии подтвердили первые случаи инфицирования коронавирусом Covid-19. Заболели три человека, которые приехали с севера Италии.

Два человека, у которых обнаружили коронавирус, находятся в больнице Праги, третий – в Усти-над-Лабем. Об этом сообщил министр здравоохранения Адам Войтех, пишет Lidovky.cz.

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По словам врачей, у всех трех пациентов состояние здоровья удовлетворительное, ничто не свидетельствует о тяжелом течении заболевания.

Двое больных – чехи, еще один – американец. Все они недавно приехали в Чехию из Италии.

В Чехии коронавирус зафиксировали в Праге и Усти-над-Лабем / Google Maps

Основное о коронавирусе Covid-2019

  • По состоянию на 1 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 тысячи 979 человек. Общее количество инфицированных – 86 тысяч 986 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 42 тысячи 294 человека.
  • В Италии зафиксировали 29 смертельных случаев от коронавируса. Специалисты подтвердили 1 тысячу 129 случаев заражения коронавирусом. Самая тяжелая ситуация в районе Ломбардии. Среди больных – 4 детей.
  • В Беларуси подтвердили уже два случая заражения коронавирусом.
  • В Литве также зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Заболела женщина, которая недавно вернулась из итальянского города Верона.
  • В Иране подтвердили 388 случаев заражения коронавирусом. Официально сообщили о 34 смертях. Известно, что также коронавирусом заболели несколько должностных лиц.
  • После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавирусом в Южной Корее: количество больных коронавирусом Covid-2019 превысило 3 ​​тысячи человек.
  • В Украине ни один случай заражения Covid-2019 не подтвердился. Известно, что 4 украинца заразились на лайнере Diamond Princess и одна украинка заразилась в Италии.

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Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Медицина Чехия Здоровая жизнь Лечение Здоровье
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