В чем опасность одиночества

Одинокие люди чаще страдают от ожирения и болезней сердца, чем те, у кого есть отношения. Кроме того, изоляция от общества может быть причиной преждевременной смерти.

К такому выводу пришла группа психологов Университета Бригама Янга. Они проанализировали результаты почти 150 экспертиз и исследований, участие в которых взяли 300 тысяч добровольцев. В общем ученые изучили данные 3,5 миллиона североамериканцев, азиатов и австралийцев, пишет MedikForum.

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Ученые отметили, что социальные связи людей снижают риск ранней смерти почти наполовину. Одинокий человек чаще семейных людей страдает ожирением и болезнями сердца и сосудов.

При этом, даже общение в интернете может снизить риск преждевременной смерти, поскольку человек не будет чувствовать себя настолько одиноким.

Из-за этого, ученые подчеркивают, что необходимо детально изучать вопрос изоляции от общества и внедрять методы борьбы с такими явлениями. В частности, в школах стоит учить детей правильным социальным взаимосвязям.

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