В Черкассах 75 детей отравились из-за "игры" со слезоточивым газом

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В школе в Черкассах отравились около 70 детей
В школе в Черкассах отравились около 70 детей / Полиция Черкасс

В местной гимназии в Черкассах массово отравились 75 детей, из них в больницу госпитализированы 68 учеников. Известно, что инцидент произошел из-за распыления слезоточивого газа из баллончиков в школьном гардеробе.

В результате отравления неизвестным веществом в медицинский пункт обратились несколько детей гимназии №1 в Черкассах.

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В гардеробе учебного заведения распылили слезоточивый газ из газового баллончика. В следствии этого в детскую больницу госпитализированы дети от 6 до 16 лет с диагнозом отравление.


В гимназии в Черкассах отравились дети из-за распыления газа из газового баллончика

Впоследствии правоохранители выяснили, что газ распылили сами ученики гимназии. Газовые баллончики изъяли и открыли уголовное производство по части "Хулиганство". Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.


Изъятые газовые баллончики

Известно, что состояние здоровья детей улучшилось. В гимназии проветрили помещения, поэтому учеников не эвакуировали, учебный процесс продолжился.

Почему дети приносят в школу газовые баллончики?

Директор департамента образования и гуманитарной политики горсовета Сергей Воронов отметил, что в последнее время все больше детей вооружаются соответствующими баллончиками. Это связано это с тем, что несколько месяцев назад на ученицу этого заведения было совершено нападение. Он также добавил, что распыление произошло по неосторожности или хулиганства кого-то из детей.

Чем опасны газовые баллончики?
Газовые баллончики содержат вещества, которые в малых дозах вызывают раздражение слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей и кожных покровов. Распыление аэрозоля в лицо может быть опасным из-за получения химического ожога носовой полости и глаз. У детей, страдающих аллергией или астмой, газ может спровоцировать приступ.

Что делать, если вы попали под "газовую атаку"?

  • не надо тереть лицо руками и глаза, это только увеличит площадь поражения;
  • сухой салфеткой или тряпочкой промокнуть раздражающее вещество;
  • не открывать глаза через силу, по возможности начните моргать (для образования слезного вещества)
  • промыть глаза и кожу 2% раствор бикарбоната натрия (пищевая сода)
  • можно использовать капли для глаз.
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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Образование Отравление Дети
Источник: 24 канал
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