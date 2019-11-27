В Черкасской области врачи остались без зарплат: разгорелся скандал

12 Читати новину українською

В Лысянке Черкасской области медработников до конца года оставили без зарплат. Врачей массово отправляют в неоплачиваемые отпуска и сокращают. А все потому, что в бюджете районной больницы больше нет средств.

Без зарплат остаются почти 300 медиков Лысянской центральной районной больницы. Однако медики ежедневно на работе, потому что стационар переполнен.

К слову: Скалецкая пообещала, что медработникам задолжали зарплату в последний раз

Главный врач объяснил, что недофинансирование было и раньше. Однако тогда деньгами помогали сельские советы, однако новосозданные общины оказались не такими щедрыми.

Средств ждали от трех ОТО. Председатель Лысянской ОТО Юрий Корниенко отметил, что выделить 600 тысяч гривен на водоснабжение и 30 тысяч гривен на компьютеризацию, не может.

 
Роман Максимов, врач-уролог
"Мало того, что мы за это получаем мизерные средства, так мы еще должны ждать эти средства, которые нам не предоставляют вообще. У каждого из нас есть семья, у меня вот лично есть маленький ребенок и мне надо заботиться о нем и о своей жене"

Вскоре планируется заседание с представителями ОТО, района и области, чтобы договориться и найти деньги. Но когда это будет – пока неизвестно.

К слову, 27 ноября Кабмин выделил 203 миллионов гривен на зарплаты медработникам и учителям. По словам Алексея Гончарука, это частично погасит задолженности, однако, это всего один из шагов.

Сколько денег выделили на каждую область:

 

Фантастический камбэк "Тоттенхэма" и ничья "Реала" с ПСЖ: результаты Лиги чемпионов 26 ноября
сегодня
3273
Автор: Андриана Строцкая
Теги: Здоровье Медицина Новости Украины Новости Здоровье Кабинет Министров Украины Зарплата Новости Чернигова
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В каких продуктах больше всего полезных жиров: ответ эксперта
26 ноября 19:47 В каких продуктах больше всего полезных жиров: ответ эксперта
Юлія Девда 275
Опасный вирус Коксаки: симптомы и пути заражения
19 ноября 17:43 Опасный вирус Коксаки: симптомы и пути заражения
Ірина Полицька 63409
Вирус Коксаки в Украине в 2019: все, что известно о болезни
19 ноября 13:58 Вирус Коксаки в Украине в 2019: все, что известно о болезни
Анастасія Кушпіт 1992
Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
19 ноября 08:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза 103255
Аутизм у детей: что это такое, основные симптомы и к кому обращаться
18 ноября 09:51 Аутизм у детей: что это такое, основные симптомы и к кому обращаться
Катерина Петренко 8735
Новости
Больше новостей
Залиште відгук