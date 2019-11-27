В Черкасской области врачи остались без зарплат: разгорелся скандал

В Лысянке Черкасской области медработников до конца года оставили без зарплат. Врачей массово отправляют в неоплачиваемые отпуска и сокращают. А все потому, что в бюджете районной больницы больше нет средств.

Без зарплат остаются почти 300 медиков Лысянской центральной районной больницы. Однако медики ежедневно на работе, потому что стационар переполнен.

К слову: Скалецкая пообещала, что медработникам задолжали зарплату в последний раз

Главный врач объяснил, что недофинансирование было и раньше. Однако тогда деньгами помогали сельские советы, однако новосозданные общины оказались не такими щедрыми.

Средств ждали от трех ОТО. Председатель Лысянской ОТО Юрий Корниенко отметил, что выделить 600 тысяч гривен на водоснабжение и 30 тысяч гривен на компьютеризацию, не может.

Роман Максимов, врач-уролог "Мало того, что мы за это получаем мизерные средства, так мы еще должны ждать эти средства, которые нам не предоставляют вообще. У каждого из нас есть семья, у меня вот лично есть маленький ребенок и мне надо заботиться о нем и о своей жене"

Вскоре планируется заседание с представителями ОТО, района и области, чтобы договориться и найти деньги. Но когда это будет – пока неизвестно.

К слову, 27 ноября Кабмин выделил 203 миллионов гривен на зарплаты медработникам и учителям. По словам Алексея Гончарука, это частично погасит задолженности, однако, это всего один из шагов.

Сколько денег выделили на каждую область: