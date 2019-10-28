В Чернигове из-за гепатита закрыли школу

В Черниговской школе №7, учеников которой госпитализировали с подозрением на гепатит А, приостановили обучение до конца недели.

В областной детской больнице с этим диагнозом находятся уже 16 учеников СОШ №7. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Чернигова.

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Такое решение 28 октября приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Отмечается, что все работники и учащиеся 1-2-х и 5-х классов пройдут обследование.

Гепатит – что это? Вирусное заболевание печени, которое чаще всего передается фекально-оральным путем. Почти все люди, пораженные гепатитом А, полностью выздоравливают и у них формируется пожизненный иммунитет к болезни.

Сейчас в областной детской больнице с диагнозом гепатит А находится 16 учеников СОШ № 7. Детям назначили соответствующее лечение. В школе проводят усиленные санитарно-гигиенические мероприятия.

Ранее 28 октября местное управление Государственной службы по чрезвычайный ситуациям сообщало о 15 госпитализированных.

Гепатит – симптомы повышенная температура,

слабость,

отсутствие аппетита,

диарея,

рвота,

неприятные ощущения в животе,

моча становится более темной,

пожелтение кожи и белков глаз.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины ("Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений").

В отличие от гепатитов В и С, гепатит А не провоцирует развитие хронической болезни печени и редко заканчивается смертью.

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