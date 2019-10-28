В Чернигове из-за гепатита закрыли школу
В Черниговской школе №7, учеников которой госпитализировали с подозрением на гепатит А, приостановили обучение до конца недели.
В областной детской больнице с этим диагнозом находятся уже 16 учеников СОШ №7. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Чернигова.
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Такое решение 28 октября приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Отмечается, что все работники и учащиеся 1-2-х и 5-х классов пройдут обследование.
Сейчас в областной детской больнице с диагнозом гепатит А находится 16 учеников СОШ № 7. Детям назначили соответствующее лечение. В школе проводят усиленные санитарно-гигиенические мероприятия.
Ранее 28 октября местное управление Государственной службы по чрезвычайный ситуациям сообщало о 15 госпитализированных.
- повышенная температура,
- слабость,
- отсутствие аппетита,
- диарея,
- рвота,
- неприятные ощущения в животе,
- моча становится более темной,
- пожелтение кожи и белков глаз.
Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины ("Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений").
В отличие от гепатитов В и С, гепатит А не провоцирует развитие хронической болезни печени и редко заканчивается смертью.
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