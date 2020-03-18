В Чернигове первое обоснованное подозрение на коронавирус

В Черниговской области госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии. В Черновицкой ОГА отметили, что это первое серьезное подозрение в области.

18 марта с подозрением на Covid-19 госпитализировали в Нежинской городской больнице женщину с температурой и затрудненным дыханием, сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко в Facebook.

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"К сожалению, в Черниговской области есть первая обоснованное подозрение на коронавирус", – заявил Прокопенко.

Он рассказал, что в Нежинскую городскую больницу бригадой экстренной медицинской помощи доставили женщину с симптомами ОРВИ, в том числе температурой и тяжелым дыханием.

В ОГА также добавили, что женщина недавно вернулась из Италии.

Коронавирус в Украине: главное

По состоянию на 18 марта в Украине лабораторно подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом Covid-19, 2 из них – летальные.

Украина 12 марта ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Также государство закрыло свои границы для иностранцев от 16 марта прекратила международное авиа - и железнодорожное сообщение с 17 марта.

Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании. В Житомирской и Черновицкой областях с 17 марта ввели режим чрезвычайной ситуации.



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