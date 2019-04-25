В Черновцах 9-летнего мальчика укусила змея

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В Черновцах 9-летнего мальчика укусила змея
В Черновцах 9-летнего мальчика укусила змея / Фото из открытых источников

На Буковине 9-летнего мальчик укусила змея, когда тот возвращался из школы домой. Ребенку ввели противозмеиную сыворотку, два дня он провел в реанимации.

Мальчик Мелетий после укуса испугался и начал звать на помощь.

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К счастью, поблизости были соседи, которые на автомобиле отвезли школьника в больницу.

Я шел из школы домой и меня укусила змея, серая с треугольниками черными. Когда это произошло, то начало очень печь, болел живот и нога,
– вспоминает пострадавший мальчик.

Там ученику ввели противозмеиную сыворотку и перевезли в детскую больницу, где он два дня провел в реанимации. Еще минимум неделю мальчик будет лечиться в хирургическом отделении.

 
Врач Степан Басистый
"Укусы карпатской гадюки не является смертельными. Но все зависит от дозы, возраста и состояния сердечно-сосудистой системы. У этого мальчика не было признаков системного действия яда, а была только местная реакция – покраснение, местный рубиоз и отек местных тканей".

На прошлой неделе на Львовщине из-за укуса змеи человек попал в реанимацию. Змея укусила 42-летнего мужчину в руку. В целом, пик укусов змей приходится на лето, пресмыкающиеся активизируются во время жары и повышенной влажности.

blog_ava
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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Мир животных Отравление
Источник: 24 канал
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