В Черновцах 9-летнего мальчика укусила змея
На Буковине 9-летнего мальчик укусила змея, когда тот возвращался из школы домой. Ребенку ввели противозмеиную сыворотку, два дня он провел в реанимации.
Мальчик Мелетий после укуса испугался и начал звать на помощь.
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К счастью, поблизости были соседи, которые на автомобиле отвезли школьника в больницу.
Я шел из школы домой и меня укусила змея, серая с треугольниками черными. Когда это произошло, то начало очень печь, болел живот и нога,
– вспоминает пострадавший мальчик.
Там ученику ввели противозмеиную сыворотку и перевезли в детскую больницу, где он два дня провел в реанимации. Еще минимум неделю мальчик будет лечиться в хирургическом отделении.
На прошлой неделе на Львовщине из-за укуса змеи человек попал в реанимацию. Змея укусила 42-летнего мужчину в руку. В целом, пик укусов змей приходится на лето, пресмыкающиеся активизируются во время жары и повышенной влажности.