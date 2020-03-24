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В Черновцах еще четырех детей госпитализировали с подозрением на коронавирус

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В Черновицкую областную детскую клиническую больницу госпитализировали четырех детей с подозрением на коронавирус Covid-2019.

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на директора департамента коммуникаций Черновицкой ОГА Викторию Гатрич.

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По ее словам, сейчас в областной детской больнице находятся 14 человек, пять с клинически подтвержденным диагнозом COVID-19, остальные – с подозрением.

Среди них двое матерей и их трое детей, у которых ранее обнаружили заболевание COVID-19 еще 17 марта. Они чувствуют себя хорошо, ждут результатов повторных тестов на COVID-19.

В общем на Буковине 25 случаев заражения коронавирусом и один летальный – женщина имела тяжелые заболевания. По состоянию на 24 марта в целом в Украине зафиксировали 84 случая заражения.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Здоровье Лечение Новости Черновцов Дети
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