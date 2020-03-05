В Черновцах госпитализировали двоих человек с подозрением на коронавирус

Еще двоих человек отправили в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы. Буковинцы недавно вернулись из Италии, где продолжается вспышка коронавируса.

Про нових людей з підозрою на SARS-CoV-2 інформує пресслужба Чернівецької ОДА.

Зверніть увагу! ВООЗ прогнозує збільшення випадків захворювання на коронавірус в Україні

Ще двох буковинців сьогодні, 5 березня, госпіталізували до інфекційного відділення із підозрою на коронавірус,

– мовиться у дописі.

Увага! До цього з підозрою на коронавірус у Чернівцях госпіталізували ще 4 осіб.

Що відомо про ситуацію з коронавірусом у Чернівцях: