В Черновцах госпитализировали двоих человек с подозрением на коронавирус
Еще двоих человек отправили в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы. Буковинцы недавно вернулись из Италии, где продолжается вспышка коронавируса.
Про нових людей з підозрою на SARS-CoV-2 інформує пресслужба Чернівецької ОДА.
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Ще двох буковинців сьогодні, 5 березня, госпіталізували до інфекційного відділення із підозрою на коронавірус,
– мовиться у дописі.
Увага! До цього з підозрою на коронавірус у Чернівцях госпіталізували ще 4 осіб.
Що відомо про ситуацію з коронавірусом у Чернівцях:
- Наразі коронавірус виявили лише в одного чернівчанина. Він разом із дружиною подорожував в Італію через Румунію. Дружина зараженого українця перебуває на обсервації.
- Зразки аналізів 4 буковинців із підозрою на коронавірус 4 березня відправили до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я для тестування на наявність covid-19.
- Тим часом Чернівецька міська влада дала розпорядження дезінфікувати увесь громадський транспорт, щоб уникнути поширення коронавірусу. Окрім того, місяць буде проводитися дезінфекція під’їзду будинку у Чернівцях, де проживає заражений коронавірусом чоловік.
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