В Черновцах госпитализировали женщину, которая приехала из Италии: есть подозрение коронавируса
Женщина 24 февраля вернулась из Бергамо, расположенного в Ломбардии, и почувствовала себя плохо. Она сама обратилась за помощью к медикам – ее поместили в инфекционное.
В госпитализированной женщины до сих пор есть температура, она находится под наблюдением медиков и получает необходимое лечение. Об этом на брифинге рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.
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Женщина 25 февраля вылетела из аэропорта Бергамо в Ломбардии (а именно там зафиксирована вспышка коронавируса) и прилетела в аэропорт Сучава, что в Румынии. Оттуда на такси она приехала в Черновцы и обратилась к медикам.
Сейчас ее поместили в отдельную палату инфекционного отделения областной больницы.
У женщины уже взяли образцы крови и слюны, их доставят в Центр общественного здоровья в Киеве. Когда будут результаты анализа – пока неизвестно.
Медики просят людей не паниковать: в первую очередь больную проверяют на инфицирование гриппом, поскольку именно на это подозрение.
Что известно о коронавирусе в Италии
- На 25 февраля уже известно о 288 случаях заражения, 18 человек находятся в реанимации. 7 человек в Италии из-за коронавируса умерли: все они были пожилыми людьми.
- Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса ограничено передвижение по стране. За его нарушение предусмотрены наказания даже тюрьмой.
- Наибольшее количество больных в итальянских регионах Ломбардии и Венето. В этих районах отменили общественные мероприятия.
- Генконсульство Украины в Милане временно остановило прием граждан и выдачу документов.