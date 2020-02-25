В Черновцах госпитализировали женщину, которая приехала из Италии: есть подозрение коронавируса

Женщина 24 февраля вернулась из Бергамо, расположенного в Ломбардии, и почувствовала себя плохо. Она сама обратилась за помощью к медикам – ее поместили в инфекционное.

В госпитализированной женщины до сих пор есть температура, она находится под наблюдением медиков и получает необходимое лечение. Об этом на брифинге рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.

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Женщина 25 февраля вылетела из аэропорта Бергамо в Ломбардии (а именно там зафиксирована вспышка коронавируса) и прилетела в аэропорт Сучава, что в Румынии. Оттуда на такси она приехала в Черновцы и обратилась к медикам.

Сейчас ее поместили в отдельную палату инфекционного отделения областной больницы.

У женщины уже взяли образцы крови и слюны, их доставят в Центр общественного здоровья в Киеве. Когда будут результаты анализа – пока неизвестно.

Медики просят людей не паниковать: в первую очередь больную проверяют на инфицирование гриппом, поскольку именно на это подозрение.

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