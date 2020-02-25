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В Черновцах госпитализировали женщину, которая приехала из Италии: есть подозрение коронавируса

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В Черновцах госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус / Фото 24 канала

Женщина 24 февраля вернулась из Бергамо, расположенного в Ломбардии, и почувствовала себя плохо. Она сама обратилась за помощью к медикам – ее поместили в инфекционное.

В госпитализированной женщины до сих пор есть температура, она находится под наблюдением медиков и получает необходимое лечение. Об этом на брифинге рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.

К теме: Коронавирус в Италии: почти 300 зараженных, семь человек умерли

Женщина 25 февраля вылетела из аэропорта Бергамо в Ломбардии (а именно там зафиксирована вспышка коронавируса) и прилетела в аэропорт Сучава, что в Румынии. Оттуда на такси она приехала в Черновцы и обратилась к медикам.

Сейчас ее поместили в отдельную палату инфекционного отделения областной больницы.

У женщины уже взяли образцы крови и слюны, их доставят в Центр общественного здоровья в Киеве. Когда будут результаты анализа – пока неизвестно.

Медики просят людей не паниковать: в первую очередь больную проверяют на инфицирование гриппом, поскольку именно на это подозрение.

Что известно о коронавирусе в Италии

  • На 25 февраля уже известно о 288 случаях заражения, 18 человек находятся в реанимации. 7 человек в Италии из-за коронавируса умерли: все они были пожилыми людьми.
  • Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса ограничено передвижение по стране. За его нарушение предусмотрены наказания даже тюрьмой.
  • Наибольшее количество больных в итальянских регионах Ломбардии и Венето. В этих районах отменили общественные мероприятия.
  • Генконсульство Украины в Милане временно остановило прием граждан и выдачу документов.
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Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Коронавирус 2020 Здоровье Лечение
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