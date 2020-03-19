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В Черновцах на коронавирус заболело еще 5 человек

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4 из 5 людей не были за границей, а контактировали с больным коронавирусом человеком, диагноз которого подтвердили ранее. Следовательно, председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук отметил, что после приезда из-за границы изолироваться крайне важно.

Передача коронавируса происходит уже в пределах области, об этом Сергей Осачук рассказал на своей странице в фейсбук.

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Он заявил, что на вечер 19 апреля в Черновицкой области зафиксировано 15 больных коронавирусом.

Сергей Осачук поблагодарил врачей, которые находятся на передовой и лечат больных коронавирусом, выполняя свою работу качественно.

По состоянию на 19 марта, в Украине зафиксировали 26 случаев заражения коронавирусом, 3 из которых летальные: в Радомышле, Ивано-Франковске и в Черновицкой области.

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Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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19 марта
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Черновцов Новости Здоровье Здоровье Лечение
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