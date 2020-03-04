В Черновцах опровергли слухи о том, что жена черновчанина больна коронавирусом

Депутат Черновицкого областного совета Наталья Гусак и врач-инфекционист Ольга Кобевко не подтвердили информацию, которую распространил ряд СМИ, что жена инфицированного коронавирусом черновчанина якобы также больна.

Об этом Гусак и Кобевко сказали в комментарии журналистам Здоровье 24.

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Так, утром 4 марта несколько изданий сообщили, что якобы у женщины также подтвердили коронавирус. Среди них – 5 канал со ссылкой на "личные военные источники".

Известно, что у жены инфицированного медики взяли анализы, однако они еще не доставлены в лабораторию для исследования.

"Образцы еще не доставили в лабораторию, поэтому в течение дня будет информация", – "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Центр общественного здоровья.

Добавим, что жену больного забрали в больницу после митинга местных жителей возле одного из черновицких домов, где она проживает. Они требовали изолировать жену инфицированного коронавирусом.

Что известно о больном?

На брифинге Черновицкой ОГА отметили, что больной – мужчина средних лет. Он вместе с женой путешествовали самолетом в Италию из Румынии и наоборот, а в Украину – на автомобиле. Близкий контакт у него был только с женой.

Также известно, что у больного пока нет осложнений в виде вирусной пневмонии. О диагнозе больной узнал в свой день рождения.

Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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