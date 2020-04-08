В Черновцах от коронавируса COVID-19 умерла медицинская работница
В Черновцах подтвердили смерть 66-летней медицинской работницы от коронавируса COVID-19.
Об этом сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук на своей странице в Фейсбуке.
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Умерла черновчанка – медицинский работник в возрасте 66 лет. Умерла от коронавируса. Человек, который много лет посвятил нашему с вами здоровью, пользовался уважением в коллективе. Не уберегли. Это пример того, что мы должны очень заботиться о себе и своих близких, особенно пожилых людях,
– заявил Каспрук.
Женщину госпитализировали в медицинское учреждение 6 апреля, а через день ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У медицинской работницы была гипертоническая болезнь.
Добавим, что по состоянию на 8 апреля в Украине зафиксировали 1668 случаев заражения коронавируса. В Черновицкой области – наибольшее количество больных – 273.
Как не заболеть коронавирус / Инфографика 24 канала
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