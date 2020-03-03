В Черновцах создали круглосуточную "горячую линию": на случай подозрения на коронавирус

В Черновицкой области работает круглосуточная "горячая линия" для того, чтобы информировать население о получении медицинской помощи в случае появления симптомов, похожих на коронавирус Covid-19.

В случае появления симптомов, похожих на коронавирус Covid-19, черновчанам рекомендуют срочно звонить на горячую линию: специалисты предоставят план дальнейших действий, об этом сообщает Черновицкая ОГА.

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Телефон круглосуточной горячей линии: 0660849313

На горячую линию советуют звонить всем, кто находился в странах с зарегистрированными случаями Covid-19 в случае ухудшения самочувствия, даже если при пересечении границы они не имели проблем со здоровьем.

Главное о заражении коронавирусом черновчанина

3 марта в Украине подтвердили первый случай заболевания коронавирусом.

Заболел мужчина, который путешествовал по Италии 21 февраля вместе с семьей. По возвращении домой чувствовал себя хорошо, 26 февраля пограничники на контрольно-пропускном пункте "Порубное" измерили ему температуру, она была нормальной.

Лихорадка и першение в горле появились у мужчины 28 февраля. Он сразу же обратился к семейному врачу и оставался дома. В больницу больного забрала "скорая". Медики были предупреждены о том, что мужчина побывал в Италии и мог контактировать с инфицированными коронавирусом.

Специалисты выехали на вызов в защитных костюмах.

Мужчина возвращался в Украину на автомобиле, в котором была только его жена. Сейчас она чувствует себя хорошо и находится в самоизоляции. Также инфицированный контактировал с пограничником, который мерил температуру.

Следовательно, на самоизоляции находятся еще 35 человек: пограничники и медперсонал.

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