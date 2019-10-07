В Черновцах умерли новорожденные сиамские близнецы

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Сиамские близнецы в Украине
Сиамские близнецы в Украине / Unsplash

Девочки родились 28 сентября, однако последние три дня находились в очень тяжелом состоянии. Вечером 5 октября врачи констатировали смерть младенцев.

Врачи еще во время беременности говорили женщине о патологии, но она отказалась прерывать беременность из-за религиозных убеждений, сообщает УНИАН.

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Младенцы родились преждевременно, и после рождения находились в реанимации на аппаратах искусственной вентиляции легких. Это был первый случай в Украине за последние 7 лет, поэтому новость про особенных детей стала резонансной.

По словам врачей, мать ни разу так и не наведалась в больницу, только отец время от времени приносил средства для ухода за новорожденными.

У девушек было две головы и одно тело на двоих, и это редкий случай не только в Украине, но и в мире.

Вероятность рождения сиамских близнецов
Такое событие случается примерно 1 раз на 200 тысяч родов. Около половины младенцев с такой патологией рождаются мертвыми. Уровень выживания сиамских близнецов составляет 5-25%. Преимущественно такие дети женского пола (в 70-75% случаев).

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Потери Дети Новости Здоровье Новости Черновцов Беременность и роды Здоровье
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