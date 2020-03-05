В Черновцах возросло количество госпитализированных с подозрением на коронавирус
В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитаизувалы еще четырех человек. Правда, по состоянию на вечер среды, 4 марта, здесь остается только один больной с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".
Как сообщили в пресс-службе Черновицкой областной госадминистраций, в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали еще четырех буковинцев с признаками инфекционного заболевания. Образцы их анализов отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья для тестирования на наличие COVID-19.
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Ранее была информация о трех госпитализированных. Известно, что после того, как их привезли, машину сразу отправили на дезинфекцию. Ее водители были одетыми в биокостюмы. Уверяют, что сдадут их на утилизацию, пишет "Громадське".
Пока коронавирус обнаружили только у одного черновчанина. В облсовете утверждают, что он чувствует себя лучше. Кроме того, его жена, которую отправили на обсервацию, также не дает оснований для волнения. Состояние женщины – удовлетворительное, признаков заболевания нет.
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Накануне главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что в целом в Украине медики подозревают коронавирусную инфекцию у шести человек . Большинство из них контактировали с зараженным черновчанином.
Что известно об украинце, у которого обнаружили коронавирус: коротко
- Больной - мужчина средних лет.
- Он вместе с женой вернулся 29 февраля из Италии в Украину. Впоследствии мужчине стало плохо, его госпитализировали с симптомами простуды и першением в горле.
- Лабораторные исследования подтвердили наличие у него инфекции Covid-19.
- О диагнозе больной узнал в свой день рождения.
- Сначала жена мужчины находилась в самоизоляции в собственной квартире, поскольку у нее отсутствовали симптомы.
- Однако вечером 3 марта жители Черновцов собрались на протесты под подъездом женщины. По словам очевидцев, они кричали и перекрывали дорогу. Им не нравилось то, что женщина мужчины, у которого обнаружили коронавирус, находится дома.
- В итоге ее забрала машина "скорой" на обсервацию