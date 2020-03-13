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В Черновцах ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

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Черновцы ввели чрезвычайное положение

⁠Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил о введении чрезвычайной ситуации в Черновицкой области из-за угрозы распространения коронавируса.

На территории Черновицкой области подтвердили два случая заражения коронавирусом, поэтому власти решили ввести чрезвычайную ситуацию на Буковине с 14 марта. Об этом в своем видеообращении сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

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Мы должны с вами понять, что эффективная мера – это максимально социально ответственное поведение и недопущение массового скопления населения на ограниченной территории,
– сказал председатель ОГА.

Чиновник призвал жителей Черновицкой области "взглянуть на ситуацию, которая разворачивается в европейских странах".

Режим работы всех рынков за исключением продуктовых секторов будет ограничен.

"Продукты питания должны быть доступны. Все остальные – строительные гипермаркеты, супермаркеты, торговые центры должны также понять, что речь идет о жизни и здоровье людей. Поэтому несколько недель, до третьего апреля – прошу вас проявить солидарность, гражданской ответственности. Эти меры – ради одной цели: помочь сохранить здоровье и жизнь буковинцев", – объяснил Сергей Осачук.

Что известно о коронавирусе в Украине?
В Украине 3 человека заболели коронавирусом Covid-19. Сегодня, 13 марта умерла первая жертва – женщина из Радомышля, коронавирус у нее подтвердили лишь за день до смерти. Два других случая зафиксировали в Черновицкой области. Больным предоставляют соответствующее лечение.

 


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Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Коронавирус в Украине Черновицкая область Новости Здоровье Лечение
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