В Черновицкой области коронавирусом заболели 10 врачей
В Черновицкой области 1 апреля подтвердили 39 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди новых подтвержденных случаев заболевания есть 10 местных врачей.
Общее количество больных на Буковине по состоянию на 1 апреля 2020 года составляет 143 человека. Об этом сообщил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.
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За сутки в результате коронавируса на Буковине умер еще один человек. Вместе с тем есть и хорошие новости – в тот же день от инфекции поправился еще один пациент. Он поблагодарил за работу врачей, работающих в области.
Всего мы имеем 10 инфицированных врачей. Все они среди тех, чью инфекцию только подтвердили. Из них четверо были инфицированы на рабочем месте. Еще 6 инфицировались не в больницах,
– рассказал глава ОГА.
География новых случаев распространения коронавируса:
- Привороки Глыбокского района – 5 новых случаев;
- Брусница Кицманского района – 5;
- Черновцы – 5;
- Глыбокая – 4;
- Каменка Глыбокского района – 2;
- Луковица Глыбокского района – 2;
- Чагор Глыбокского района – 2;
- Нижние Становцы Кицманского района – 2;
- Заставна – 2;
- Юрковцы Заставновского района – 2;
- Коленковцы Хотинского района – 2;
- Большой Кучуров Сторожинецкого района – 2;
- Молодия Глыбокского района – 1;
- Новый Волчинец Глыбокского района – 1;
- Тисовец Сторожинецкого района – 1;
- Сторожинец – 1;
"Динамика распространения этой инфекции на территории Черновицкой области не может нас не настораживать. Она показывает, что инфекция распространяется по всем районам области, проникает в самые отдаленные уголки", – отметил Сергей Осачук.
Обращение Сергея Осачука: смотрите видео
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