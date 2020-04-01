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В Черновицкой области коронавирусом заболели 10 врачей

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В Черновицкой области подтвердили коронавирус уже у 143 человек / asia.nikkei.com

В Черновицкой области 1 апреля подтвердили 39 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди новых подтвержденных случаев заболевания есть 10 местных врачей.

Общее количество больных на Буковине по состоянию на 1 апреля 2020 года составляет 143 человека. Об этом сообщил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

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За сутки в результате коронавируса на Буковине умер еще один человек. Вместе с тем есть и хорошие новости – в тот же день от инфекции поправился еще один пациент. Он поблагодарил за работу врачей, работающих в области.

Всего мы имеем 10 инфицированных врачей. Все они среди тех, чью инфекцию только подтвердили. Из них четверо были инфицированы на рабочем месте. Еще 6 инфицировались не в больницах,
– рассказал глава ОГА.

География новых случаев распространения коронавируса:

  • Привороки Глыбокского района – 5 новых случаев;
  • Брусница Кицманского района – 5;
  • Черновцы – 5;
  • Глыбокая – 4;
  • Каменка Глыбокского района – 2;
  • Луковица Глыбокского района – 2;
  • Чагор Глыбокского района – 2;
  • Нижние Становцы Кицманского района – 2;
  • Заставна – 2;
  • Юрковцы Заставновского района – 2;
  • Коленковцы Хотинского района – 2;
  • Большой Кучуров Сторожинецкого района – 2;
  • Молодия Глыбокского района – 1;
  • Новый Волчинец Глыбокского района – 1;
  • Тисовец Сторожинецкого района – 1;
  • Сторожинец – 1;

"Динамика распространения этой инфекции на территории Черновицкой области не может нас не настораживать. Она показывает, что инфекция распространяется по всем районам области, проникает в самые отдаленные уголки", – отметил Сергей Осачук.

Обращение Сергея Осачука: смотрите видео

 

Автор: Василий Денисюк
Теги: Здоровье Коронавирус в Украине Новости Здоровье Медицина Новости Черновцов Лечение
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