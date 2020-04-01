В Черновицкой области коронавирусом заболели 10 врачей

В Черновицкой области 1 апреля подтвердили 39 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди новых подтвержденных случаев заболевания есть 10 местных врачей.

Общее количество больных на Буковине по состоянию на 1 апреля 2020 года составляет 143 человека. Об этом сообщил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

Важно В Украине подтвердили 794 случая заболевания коронавирусом

За сутки в результате коронавируса на Буковине умер еще один человек. Вместе с тем есть и хорошие новости – в тот же день от инфекции поправился еще один пациент. Он поблагодарил за работу врачей, работающих в области.

Всего мы имеем 10 инфицированных врачей. Все они среди тех, чью инфекцию только подтвердили. Из них четверо были инфицированы на рабочем месте. Еще 6 инфицировались не в больницах,

– рассказал глава ОГА.

География новых случаев распространения коронавируса:

Привороки Глыбокского района – 5 новых случаев;

Брусница Кицманского района – 5;

Черновцы – 5;

Глыбокая – 4;

Каменка Глыбокского района – 2;

Луковица Глыбокского района – 2;

Чагор Глыбокского района – 2;

Нижние Становцы Кицманского района – 2;

Заставна – 2;

Юрковцы Заставновского района – 2;

Коленковцы Хотинского района – 2;

Большой Кучуров Сторожинецкого района – 2;

Молодия Глыбокского района – 1;

Новый Волчинец Глыбокского района – 1;

Тисовец Сторожинецкого района – 1;

Сторожинец – 1;

"Динамика распространения этой инфекции на территории Черновицкой области не может нас не настораживать. Она показывает, что инфекция распространяется по всем районам области, проникает в самые отдаленные уголки", – отметил Сергей Осачук.

Обращение Сергея Осачука: смотрите видео